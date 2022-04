MV Agusta Superveloce Testalarga: la più esclusiva, solo un esemplare

Solo ieri vi abbiamo mostrato la prova video della MV Agusta Brutale 1000 RS, la versione meno raffinata della hyper naked di Schiranna. Oggi torniamo a parlare della Casa varesina per via di un'altra novità, annunciata sui canali social dell'Azienda: si tratta di un'esclusivissima versione della Superveloce, la Testalarga, che sarà realizzata in un solo esemplare.

SUPERVELOCE SPECIALE La gamma Superveloce sembra destinata ad allargarsi e, oltre a 800, S, Alpine e AGO, arriverà lei, la Testalarga. La nuova MV viene dichiarata capace di uno 0-100 in 3,05 secondi e uno 0-200 in 9 – stesse prestazioni della ''base'' – il che fa pensare che il motore sia lo stesso delle altre Superveloce, il 3 cilindri da 798 cc per 147 CV e 88 Nm. Dalle immagini si vede che la Testalarga sarà in rosso/grigio e giallo, con cerchi e telaio color oro.

UNICA La Superveloce Testalarga è annunciata come unica, ovvero realizzata in un solo pezzo. Non sono ancora stati resi noti né la data della presentazione, né il prezzo, ma con la gamma Superveloce che parte da 20.000 Euro e la Alpine a quota 36.300 Euro – oltre alla AGO in 311 esemplari – è logico immaginare che questa, in quanto punta di diamante, superi di slancio i 40.000 Euro. Restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/04/2022