MV Agusta: a due passi da City Life arriva il flagship store di Milano

MV Agusta annuncia l’apertura del suo nuovo flagship store a Milano, prima concessionaria interamente di proprietà del marchio. Il negozio si trova nel cuore di Milano, in zona Fiera, a due passi dal quartiere di City Life.

NON SOLO MOTO Nei 400 mq di showroom, che celebra passato e futuro di MV Agusta, trovano posto le iconiche moto del Marchio, ma anche le e-bike e gli e-scooters di ultima generazione, mentre un intero reparto è dedicato all’abbigliamento e agli accessori griffati MV. Sulle pareti, fotografie dei piloti e delle moto che hanno costruito la leggenda di MV Agusta nel corso dei suoi 75 anni di storia, a ricordare la vocazione alla velocità e le indimenticabili vittorie sui circuiti di tutto il mondo.

MV Agusta flagship store di Milano

ANCHE OFFICINA E di fianco allo showroom si trova l’officina, interamente visibile grazie a un’ampia parete vetrata. Lo store comprende inoltre uno spazio esterno, location perfetta per presentazioni ed eventi, ed una club lounge al primo piano con una zona bar e un’area lettura, dove gli appassionati del marchio potranno rilassarsi e scambiarsi storie di epiche avventure on the road davanti ad un aperitivo milanese d.o.c. MV Agusta Milano è aperta e si trova in Viale Teodorico 18. L’officina accoglierà i primi clienti a partire dal mese di aprile, mentre l’evento ufficiale di inaugurazione è previsto per il mese di maggio.

MV Agusta: al flagship store di Milano c'è anche l'officina

Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “MV Agusta Milano è un ulteriore e importante elemento della nostra rete commerciale in Italia, e anche la prima concessionaria interamente di proprietà dell’azienda. Per questo motivo, e per la sua vicinanza al nostro quartier generale di Schiranna, questo nostro showroom diventerà un importante punto di riferimento per i molti possessori di MV Agusta nell’area di Milano. Questa nuova apertura, attesa da tempo, è parte del nostro piano di sviluppo e di espansione, con il continuo miglioramento della nostra offerta e della qualità dell’assistenza. Non mancheranno anche le occasioni di utilizzare lo showroom come location per eventi futuri, a celebrare insieme la Motorcycle Art made in Schiranna”.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/03/2022