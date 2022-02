MV Agusta F4 Tamburini a 22.000 euro? 4 giorni per prenderla all'asta

Tutti sanno (o dovrebbero sapere, se si ritengono appassionati di moto) chi è Massimo Tamburini, il padre di creazioni leggendarie come la MV Agusta F4 e la prima Brutale, moto che fanno salire le palpitazioni agli amanti del marchio di Schiranna ma non solo. Il giusto tributo a contato talento gli è stato concesso dal suo principale estimatore, ovvero Claudio Castiglioni (storico Patron MV Agusta) che fece realizzare una serie limitata della sua F4 a lui dedicata: la F4 Tamburini.

MV Agusta F4 Tamburini

VEDI ANCHE

LA MOTO La F4 Tamburini non era una semplice sportiva, ma una vera e propria opera d’arte che metteva insieme il design e la raffinatezza della sue soluzioni tecniche: carenature in fibra di carbonio, particolari in Magnesio (piastre del telaio), cerchi in lega d’alluminio forgiati, pinze Nissin Racing a 6 pistoncini all’anteriore, forcella Marzocchi da 50 mm con riporto al TIN. Ma la vera chicca era l’alimentazione, che per la prima volta su una moto utilizzava condotti a lunghezza variabile, con vantaggi eloquenti per le prestazioni: migliore erogazione ai medi regimi e potenza incrementata fino a 172,8 cv a 11.750 giri, con una coppia di 11,5 kgm a 9.200 giri per 184 kg a secco. Già ragguardevole il dato sulla velocità massima dichiarata: 307 km/h… 18 anni fa.

MV Agusta F4 Tamburini, l'esemplare all'asta

LA MOTO ALL’ASTA Torniamo a parlare della MV F4 Tamburini non per qualche ricorrenza particolare (anche se in MV hanno da festeggiare, dato il successo delle nuove Lucky Explorer) ma perché sulla piattaforma online BringaTrailer è comparso un esemplare davvero molto interessante. Per la precisione è il numero 269 (su 300 prodotti) con appena 424 km all’attivo e tutti i componenti originali presenti (anche se qualcuno è stato sostituito dai precedenti proprietari, come le pedane, i contrappesi, il filtro aria e il perno del forcellone). Lo stato di conservazione è ottimo, dalle foto presenti sul sito d’aste si nota che la moto non ha nemmeno un graffio, e anche la sella in pregiata alcantara rossa non mostra i segni del tempo. Dov’è la notizia? Beh, da nuova la F4 Tamburini costava 42.825 euro franco concessionario, cifra decisamente inferiore rispetto ai 22.400 (da superare) dell’ultima offerta. Ci state facendo un pensierino? Affrettatevi, l’asta verrà chiusa il prossimo 5 febbraio.