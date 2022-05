MV Agusta: ecco i nuovi store (e altri sono in arrivo)

Gli store MV Agusta, punto d’incontro tra gli appassionati del marchio e la Casa produttrice, sono cresciuti. Nuove realtà si sono schierate sotto la bandiera di Schiranna, da Brescia a Genova, passando per Napoli, Caserta e Sacile, in provincia di Pordenone.

I PROSSIMI STORE Dopo il Gruppo Bonera a Brescia, Powerbike a Genova, P.S. a Napoli, Robinson a Caserta e NIK's a Sacile (Pordenone), nei prossimi mesi nuovi store si aggiungeranno alla rete ufficiale MV Agusta, per una sempre maggiore vicinanza ai clienti.

Davide Tosi, Country Manager South West Europe di MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “I nostri MV Agusta store rappresentano l’essenza premium del marchio MV Agusta sul territorio. Con la continua implementazione della strategia di sviluppo MV Agusta si sta dimostrando costantemente attiva nel mercato domestico, così come nei mercati internazionali. L’apertura di nuovi showroom e l’aggiornamento di spazi storici, permettono di offrire non soltanto la vendita e l’assistenza sui nostri prodotti, ma un’autentica esperienza nel mondo MV Agusta sempre aggiornata con numerosi nuovi prodotti quali e-bike, kick-scooter e servizi come finanziamenti e prodotti assicurativi”.

