BYD Han: eccola in anteprima al Salone di Parigi 2022! Video

BYD, uno dei più grandi produttori di batterie al mondo, si prepara a entrare nei principali mercati europei con una gamma di veicoli elettrici per il trasporto passeggeri a partire dall’autunno 2022 (qui il nostro approfondimento). Tre i veicoli interamente elettrici che verranno introdotti: BYD Han, berlina del segmento E elegante e sportiva, BYD Tang, SUV familiare a 7 posti a zero emissioni, e BYD Atto 3, SUV elettrico di segmento C dallo stile europeo. Tutti i modelli si adattano alla perfezione per soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti europei e sono stati presentati al pubblico al Salone di Parigi 2022.

BYD Han: dettaglio posteriore

BERLINA SCATTANTE I primi veicoli passeggeri BYD saranno consegnati ai clienti nell’ultimo trimestre 2022. BYD Han attira lo sguardo grazie a forme slanciate e seducenti. Berlina elegante e sportiva, vanta finiture di stile all’interno e all’esterno e offre al contempo prestazioni di guida e una reattività elevate. L'auto è spinta da due motori elettrici con trazione integrale per una maggiore sicurezza e manovrabilità. La potenza combinata dei due propulsori sviluppa 523 CV con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. BYD Han offre inoltre un’esperienza high-tech premium sfruttando alcune delle tecnologie più avanzate del settore EV, tra cui la rivoluzionaria Blade Battery.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/10/2022