Avenger, tutto sulla baby Jeep. Elettrica, ma (sorpresa!) anche benzina

Compatta, hi-tech, elettrica (ma anche no), il badge Jeep sul muso. Più alla moda di così... Dopo le anticipazioni estive, al Salone di Parigi 2022 ecco nuova Jeep Avenger come mamma Stellantis l'ha fatta. Su Avenger, prima EV di un brand che non fa mistero di puntare alla leadership dei SUV a batteria, grava una pesante responsabilità. Quali le sue armi? Tante e - per il genere - affilate, dall'architettura a 400 Volt di nuova generazione al Selec-Terrain di serie. Arriverà negli showroom all'inizio del prossimo anno, ma è già possibile prenotare l’esclusiva 1st Edition. Sorpresa: Avenger si declinerà anche in versione a benzina, e questo cambia tutto. Presto, informazioni fresche in merito. Segui la diretta streaming del reveal da Parigi.

Sviluppata su misura per l'Europa su piattaforma STLA Small di Gruppo Stellantis, Jeep Avenger un SUV compatto che con 4,08 metri di lunghezza si posiziona nel segmento B, appena sotto Renegade, rispetto alla quale è più corta di 16 cm. Sbalzi anteriori e posteriori brevi ne esaltano le proporzioni semplici, ma armoniose e mascoline al tempo stesso.

FAMILY FEELING Avenger segue un approccio di design che declina gli stilemi Jeep in una struttura da urban crossover, il risultato è gradevole. La parte anteriore esibisce l'iconica griglia a 7 feritoie, ora ''chiusa'' e dalla pura funzione ornamentale, e paraurti sporgenti, altro elemento classico di ogni Jeep, mentre la vista laterale è caratterizzata dai classici passaruota trapezoidali, progettati per ottimizzare l’escursione delle ruote per la massima articolazione. Cerchi diamantati da 18” che calzano pneumatici da 690 mm di diametro e montante C flottante, altro tratto ormai familiare, individuano la silhouette laterale, progettata con in mente l'efficienza aerodinamica. Al posteriore, infine, luci ispirate alle classiche taniche di benzina, a disegnare quel motivo a “X” che ricorre anche all’interno, vedi le decorazioni “X-Camo”.

Il propulsore elettrico da 400 Volt di seconda generazione è il primo lanciato da Emotors, una joint venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding. Fornisce 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e 260 Nm di coppia massima. La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, è composta da 17 moduli e 102 celle che utilizzano il modello NMC 811 agli ioni di litio. Valori dichiarati di 400 km di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano 550 km nel ciclo urbano. Testata per oltre 2 milioni di chilometri, la batteria è estremamente compatta e non intrusiva e trova posto sotto i sedili anteriori e posteriori.

RICARICA Tramite un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua, sono sufficienti 3 minuti di ricarica per recuperare 30 km, oppure 24 minuti per caricare le batterie dal 20 all'80%. Con un cavo Mode 3 da 11 kW per Wallbox o stazione di ricarica pubblica in corrente alternata, è invece possibile fare il pieno di energia in 5 ore e 30 minuti.

Nuova Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie: unitamente ad angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°) e all’altezza da terra da fuoristrada vero (200 mm), la guida in offroad dovrebbe essere una passeggiata.

CAMBIA CARATTERE Il Selec-Terrain prevede sei modalità: “Normal” per la guida di tutti i giorni, “Eco” per migliorare l'autonomia, “Sport” per un maggiore divertimento, “Snow” per la massima trazione su strade o sentieri ghiacciati, “Mud” per ottimizzare le prestazioni sul fango e migliorare l'aderenza, infine “Sand” per i terreni sabbiosi.





BOTTE DI FERRO Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, nuova Avenger è dotata di piastre sottoscocca, rivestimenti a 360 gradi e proiettori anteriori incassati e posizionati più in alto del solito. Le piastre sottoscocca sono stampate a colori in materiale polimerico: se vengono graffiate, il danno non è visibile. In aggiunta, nelle aree più esposte come le portiere il rivestimento è pure maggiore.

Ispirati all'idea di “design to function”, gli interni ruotano intorno a una plancia snella che si ispira alla storia del marchio Jeep, in particolare a Wrangler. Sulla parte superiore della plancia spicca un’unica fascia orizzontale che comprende tutte le bocchette, la luce ambiente e un touchscreen centrale da 10,25”, mentre la parte inferiore ospita un guscio portaoggetti aperto. Capiente anche la console centrale, coi divisori del tunnel che possono essere spostati per adattarsi alle dimensioni dei vari oggetti, o addirittura rimossi per fare spazio agli oggetti più grandi. In totale, 34 litri di capacità portaoggetti, rispetto ai 15 litri della media di segmento.

CHE CLASSE Dettagli più unici che rari per la sua categoria sono inoltre i sedili premium con inserti in pelle regolabili elettronicamente con funzione massaggio (disponibile in un secondo momento), la luce ambiente multicolore che riduce l'affaticamento degli occhi durante la guida notturna e il grande tettuccio apribile (idem, disponibile solo in seguito).

BAGAGLIAIO Il volume è tra i migliori del segmento (380 litri), inoltre la soglia di carico è bassa (720 mm) e il portellone (elettrico) largo oltre un metro.

DIGITALIZZAZIONE Tutte le versioni saranno dotate di uno schermo Uconnect Infotainment da 10,25'' abbinato a quadro strumenti digitale disponibile in due varianti (7'' o 10,25''). Connettività wireless sia per Android Auto, sia Apple CarPlay, riconoscimento vocale naturale e aggiornamenti over-the-air dovrebbero garantire un'esperienza digitale al passo coi tempi. Grazie alla Jeep Mobile App, si può localizzare la posizione dell'auto direttamente dal proprio smartphone, oltre a bloccare e sbloccare le porte, controllare il livello della batteria, impostare le funzioni del clima e ricaricare il veicolo.

Jeep Avenger abilitata al protocollo di guida autonoma di livello 2, che regola automaticamente la velocità e la traiettoria, incrociando le funzioni di Adaptive Cruise Control e Lane Centering. Col Traffic Jam Assist, guida rilassata anche in caso di traffico intenso. Tra gli altri assistenti di guida elettronici: Traffic Sign Recognition (legge e interpreta i segnali stradali, Automatic Emergency Braking con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Drowsy Driver Alert (avvisa il conducente qualora un momento di sonnolenza pregiudichi l'attenzione), Blind Spot Monitoring (angolo cieco), Lane Keeping Assist (avvisa il conducente quando l'auto esce dalla corsia di marcia), infine sensori di parcheggio a 360° con Active Park Assist (disponibile in un secondo momento) e telecamera posteriore a 180° con vista drone.

A partire da oggi 17 ottobre e fino al 30 novembre è in corso il pre-booking dedicato a Jeep Avenger 1st Edition, una configurazione full optional che si distingue per livrea Volcano o livrea bicolore (Sun con tetto Volcano o Granite con tetto Volcano), vetri oscurati e rivestimenti interni neri con dettagli gialli a contrasto. Per manifestare il proprio interesse, basta collegarsi al sito jeep-official.it e seguire le istruzioni.

PREZZI Produzione a partire da dicembre 2022 nello stabilimento polacco di Tychy, lancio commerciale vero e proprio previsto nel primo trimestre 2023. Prezzi di Jeep Avenger non ancora comunicati: la soglia di ingresso dovebbe in ogni caso aggirarsi attorno a 35.000 euro (al netto di incentivi), mentre l'esclusiva Avenger 1st Edition dovrebbe costare attorno ai 45.000 euro incentivi esclusi.

AVENGER BENZINA Come accennato, solo in Italia e Spagna Avenger sarà disponibile anche con una motorizzazione termica (la piattaforma lo consente), le cui generalità non sono ancora note. Probabile l'adozione di un 1.2 turbo benzina da 100 CV, il cui prezzo - rispetto all'edizione full electric - dovrebbe scendere di diverse migliaia di euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2022