Citroën My AMI Buggy: sold out a tempo di record la microcar EV limited edition

UNA VENDITA RECORD Da concept a realtà in pochi mesi, una realtà piaciuta così tanto che tutti i 50 esemplari in tiratura limitata della Citroën My AMI Buggy sono andati sold out in 17 minuti e 28 secondi dall’apertura delle vendite a mezzanotte di martedi 21 giugno. Se non è record, questo, poco ci manca. Insomma, un successo eccezionale, forse inaspettato, ma il simpatico quadriciclo elettrico in versione off-road è andato letteralmente a ruba. Il mini BEV è una adattamento in chiave avventurosa della AMI, la micro-city car a batterie che può essere guidata anche dai quattordicenni. E i giovani sono il pubblico su cui punta di più la casa francese, che ha reinventato la mobilità urbana con un mezzo che si sceglie e si compra su internet.

Citroen My AMI Buggy: cinquanta esemplari venduti in meno di venti minutiMENO DI TRE MINUTI PER L'ACQUISTO Pensate che il cliente più veloce a completare l’acquisto di My AMI Buggy ha impiegato appena 2 minuti e 53 secondi per assicurarsi l’esemplare, che gli arriverà a casa nel corso della seconda metà di agosto personalizzato con il proprio nome. Il grande entusiasmo del pubblico per la natura avventurosa espressa dal concept svelato a dicembre 2021, ha convinto Citroën a creare un modello in edizione limitata per soddisfare la forte domanda. Quasi 1.800 persone hanno espresso il desiderio di acquistare questa nuova AMI, che già nella versione standard sprizza originalità da ogni parte la si guardi.

VEDI ANCHE

Citroen My AMI Buggy: gli interni della micorcar elettricaPERFETTO PER LA JUNGLA URBANA My Ami Buggy sembra costruita per l'avventura e la libertà di movimento in un'atmosfera vacanziera grazie all'abitacolo aperto. Al posto delle porte ci sono tubi di metallo, il tetto in vetro è sparito e al suo posto c'è un tettuccio in tela che può essere arrotolato in modo da potersi godere la guida dell'aria aperta. In estate l’effetto sauna della versione standard priva di condizionatore sembra scongiurata… Insomma, è difficile non notare il suo stile e la sua vocazione che fanno l’occhiolino all’avventura, con l’insolita carrozzeria verde militare, i paraurti anteriore e posteriore larghi e i cerchi in metallo dorato con gomme scolpite. Il suo kit di accessori gialli la rende unica alla vista e le regala un aspetto davvero dinamico. Tutti ottimi motivi per convincere i 50 acquirenti di avere fatto la scelta giusta per muoversi in piena libertà nella jungla urbana. E se pensate che, AMI ha già conquistato oltre 21.000 clienti in Europa dal suo lancio commerciale nell'aprile 2020, potete capire ancora meglio il valore del successo di My AMI Buggy Limited Edition.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/06/2022