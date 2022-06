Microlino, in vendita la microcar elettrica. È l'anti-Citroen Ami?

Radice quadrata delle citycar, nelle grandi città come Milano quello delle microcar è un ''piccolo'' fenomeno che merita attenzione. E che ora si arricchisce di una nuova candidata al titolo di reginetta della giungla urbana. Dopo anni di gestazione (il primo prototipo risale al 2016), Microlino 2.0 è finalmente in vendita a tutti gli effetti. Il progetto è della svizzera Micro Mobility Systems, la produzione in serie e la commercializzazione sono invece affidate alla torinese Cecomp. Naturale avventurarsi in un parallelismo con Citroen Ami, che nel suo genere è già un ''must'' (e che già ha il suo clone tedesco, Opel Rocks-e, e che presto avrà pure un gemello di lingua italiana). Ma è davvero possibile un confronto diretto? Nì.

Prima differenza con Ami, che è un quadriciclo elettrico leggero (categoria L6e) guidabile dai 14 anni in su, come un ciclomotore: al contrario, Microlino è omologato come quadriciclo elettrico pesante (categoria L7e) e può essere guidato solo con patente B, quindi dai 18 anni in su.

Microlino è proposta con un solo motore elettrico da 17 cv e 90 Nm (velocità massima 90 km/h) e con tre tagli di batterie: da 6 kWh (autonomia di 91 km), da 10,5 kWh (175 km) e da 14 kWh (percorrenza fino a 230 km). Sensibili, rispetto ad Ami (motore da 8,2 cv, velocità di 45 km/h, batterie da 5,5 kWh, autonomia di 75 km/h), i vantaggi sia in termini di prestazioni, sia come range di utilizzo. A seconda della misura delle batterie, vanno calcolati sia tempi di ricarica differenti (da presa domestica, tra 3 e 4 ore fino all'80%), sia anche masse differenti, che oscillano tra 479 e 535 kg. Quasi identiche ad Ami, invece, sono le dimensioni esterne: 2,51 metri di lunghezza, 1,47 metri di larghezza, 1,50 metri di altezza, contro i 2,41 metri di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza della francese.

VEDI ANCHE

Microlino 2.0 è già configurabile sul sito web ufficiale. Consegne a partire dall'estate in Svizzera, in Italia e in Germania da fine 2022, in tutta Europa entro il 2023. Il prezzo è la variabile che più di tutte la distanzia da Citroen Ami: si oscilla da 14.990 euro a 20.990 euro, contro una forbice da 5.874 euro a 6.930 euro per la microcar del Double Chevron. Target chiaramente più esclusivo e sofisticato: non si daranno fastidio a vicenda.

VERSIONI Microlino Urban (14.990 euro) è equipaggiata di batteria da 6 kWh e include di serie fari a LED, portiera frontale ad apertura elettrica, interni in tessuto nero, doppio display, riscaldamento elettrico e cerchi di metallo. Microlino Dolce (da 16.580 euro) è invece disponibile con una qualsiasi delle tre misure di batterie e aggiunge copricerchi bianchi e neri, tetto apribile di tela, volante rivestito di pelle vegan e finitura in alluminio anodizzato nero sulla plancia. Per Microlino Competizione (da 18.590 euro), batteria da 10,5 kWh o 14 kWh, copricerchi neri e rivestimenti in pelle nera vegan Matino anche su braccioli e plancia. Infine, Microlino Pioneer Edition (da 20.990 euro) una serie limitata (999 esemplari) con placca numerata, rivestimenti in pelle e microfibra, montanti, tetto e copricerchi a contrasto. Batteria solo della misura intermedia (10,5 kWh).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/06/2022