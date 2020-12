ELETTRICA PER DUE Nomen, omen. Micro Mobility lancia Microlino 2.0, vetturetta che - come si intuisce - è una mini auto elettrica a 2 posti. I primi test della piccola EV hanno avuto esito positivo e la produzione - assicura l'azienda svizzera, attiva prevalentemente nel settore dei kickscooter - prenderà il via nel 2021. Farà concorrenza a Smart EQ ForTwo? Ardua impresa, ma ci proverà.

AUTO MOTO MIX Nelle intenzioni di Micro Mobility, la Microlino 2.0 rappresenta l'anello di congiunzione tra auto e moto, con spazio per 2 adulti e... 3 casse di birra. Per la mini biposto elettrica elvetica, che ricorda molta nelle forme la Iso Isetta, ingresso frontale, autonomia di 200 km e velocità massima di 90 km/h, mentre il peso è contenuto in 513 kg.

L'INTRICATA VICENDA Una storia travagliata, ma con un lieto fine. Nel 2015 Micro Mobility affida infatti la produzione della prima serie del Microlino a una azienda italiana ma, durante lo sviluppo, un'altra azienda, Artega, acquista il brand. Nel 2019 esce, a opera proprio di Artega, Karolino, una microcar... sospettabilmente simile al veicolo progettato da Micro Mobility. Serve un tribunale per decretare che i disegni siano troppo simili, con la produzione del sosia Karolino che viene quindi fermata.

SI PARTE! Dopo tanta fatica il Microlino 2.0 è quindi pronto per vedere la luce, supportato da... amicizie importanti. Hans-Peter Kleebinder, CMO di Audi Germany ed ex capo di Mini Germany, infatti, è entrato a far parte del suo comitato consultivo. È stato il primo collaudatore dell'azienda e aiuterà Micro Mobility a lanciare il Microlino, il cui prezzo è previsto in circa 12.000 euro.