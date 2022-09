Citroen My Ami Tonic, la piccola elettrica cambia colore (e faccia)

Piccolo fenomeno delle grandi città (quasi 24mila unità vendute in tutta Europa, di cui 7.800 solo in Italia), Citroen Ami si presenta alla fine dell’estate con un nuovo allestimento top di gamma chiamato My Ami Tonic, con un po’ di colorate novità dentro e fuori l’abitacolo.

Citroen My Ami Tonic, nuovo allestimento per la microcar elettrica francese

COME È FATTA Il quadriciclo elettrico francese può essere guidato da 14 anni con il patentino AM: compatto nelle dimensioni (2,41 x 1,36 x 1,52 metri), ospita senza problemi due persone anche di taglia robusta. Il motore da 6 kW (poco più di 8 CV) consente una velocità massima di 45 km/h, mentre la batteria da 5,5 kWh - che si ricarica alla presa di casa in tre ore - garantisce 75 km di autonomia.

Citroen My Ami Tonic, il nuovo allestimento della piccola elettrica

IL NUOVO ALLESTIMENTO La versione My Ami Tonic (che sostituisce gli allestimenti My Ami Khaki e My Ami Vibe, non più ordinabili) presenta piccole novità al frontale, dove i gruppi ottici anteriori sono su fondo nero e non più nel grigio della carrozzeria. Tanti i dettagli colorati giallo e khaki, presenti sulla mascherina nera sotto al parabrezza, nei passaruota, nelle protezioni lungo la fiancata. All’interno la dotazione è “full optional”, con il supporto per lo smartphone, i vani portaoggetti removibili, le reti nelle portiere, i tappetini e la connettività per lo smartphone. Il giallo ritorna anche nell’abitacolo, usato per le cinghie che servono ad aprire e chiudere le portiere e per il gancio per la borsa sul lato passeggero.

Citroen My Ami Tonic, una foto dell'abitacolo

QUANTI ADESIVI! Non mancano sticker più o meno seri posti un po’ ovunque, da quelli sui vetri posteriori che puntano verso l’apertura dei finestrini, a quelli sui passaruota che invitano scherzosamente a controllare che le ruote siano correttamente allineate. Ancora, nel pannello porta ci sono tre frecce bianche a indicare la direzione di apertura dello sportello. Sulla parte inferiore (apribile) dei vetri dei finestrini un adesivo riporta le coordinate GPS del centro tecnico del Gruppo Stellantis di Vélizy dove è nata Ami. Da ultimo, gli adesivi “+” e “-” sulle maniglia di conducente e passeggero, a ricordare le polarità di una pila.

Citroen My Ami Tonic, la microcar francese si rinnova

PREZZI E GAMMA La versione My Ami Tonic è ordinabile in Italia, sul sito citroen.it, al prezzo di listino di 8.990 euro. La gamma completa è così strutturata:

Citroen Ami Ami - 7.790 euro

Citroen My Ami Pack Orange/Grey/Blue - 8.190 euro

Citroen My Ami Pop - 8.690 euro

Citroen My Ami Tonic - 8.990 euro

Citroen My Ami Cargo - 8.190 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/09/2022