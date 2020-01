SUV ELETTRICO ANTI MODEL Y Il primo teaser del SUV elettrico di Fisker risale ormai a un anno fa. Oggi, quell'auto ha un nome, Ocean, e ha debuttato come prodotto finito a Los Angeles, poco prima del CES 2020. Non arriverà sul mercato prima del 2021 ma già sappiamo che il guanto della sfida è per Tesla Model Y, attesa in Europa dall'autunno 2020. In comune con l'ultima fatica di Elon Musk la Ocean Fisker avrà l'autonomia promessa (oltre 482 km) e il prezzo che, negli Stati Uniti, non supererà i 40.000 dollari (che diventano poco meno di 30mila con gli incentivi fiscali).

SCHEDA TECNICA Durante l'evento di presentazione, oltre alla forma vera e propria del SUV elettrico di Fisker sono stati svelati i primi dettagli tecnici. L'autonomia di 482 chilometri è resa possibile possibile da un pacco batteria da 80 kWh mentre i pannelli solari montati sul tetto servono ad alimentare gli accumulatori. Benché non siano state svelate informazioni precise sulla gamma, sappiamo che la Ocean Fisker al momento del lancio sarà disponibile nelle versioni a due o quattro ruote motrici e che nella sua versione più performante coprirà lo 0-100 km/h in poco più di 2,9 secondi.

INTERNI Su un auto elettrica del 2021 potevano mancare gli ultimi ritrovati in fatto di sistemi di assistenza alla guida? Ma certo che no. Ecco dunque, che al centro della griglia anteriore spunta un radar, che fa intuire possibili capacità autonome della Fisker. Per quanto riguarda gli interni, poi, anche nello stile minimal ricalca la Tesla Model Y e, anche, la recente Ford Mustang Mach-E. La casa ha fatto sapere che ci sarà un ampio touchscreen centrale e uno schermo più piccolo situato dietro il volante, che funge da quadro strumenti digitale. Proprio al di sotto dello schermo centrale ci sono cinque pulsanti che forniscono accesso rapido a schermata principale, velocità della ventola, temperatura e audio. In dotazione anche il caricabatterie wireless e un head-up display con funzione karaoke, che consente di visualizzare i testi mentre una canzone è in riproduzione. Con la funzione ''California Mode'', poi, il SUV si trasforma in un'auto a cielo aperto.

PREZZO Come già noto, il SUV Ocean Fisker non sarà disponibile sul mercato prima del 2021 (con consegne previste nel 2022) con un listino che prevederà un prezzo di partenza di 37.499 dollari (circa 33.478 euro). Se però volete aggiudicarvela a tutti i costi sappiate che è possibile prenotarla, versando una caparra - rimborsabile - di 250 dollari. Più a ridosso della data di arrivo, oltre all'acquisto si potrà attivare un abbonamento, per usufruire dell'auto spendendo circa 379 dollari al mese. Il chilometraggio massimo consentito dall'abbonamento, che si potrà cancellare in qualunque momento senza incorrere in penali, è di 48.280 km l'anno.