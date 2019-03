Autore:

Lorenzo Centenari

PRONTI, PARTENZA, VIA Per chi avesse: 1) un tesoretto di 2.000 euro pronto per essere speso; 2) la fiducia nelle auto elettriche; 3) soprattutto, tanta pazienza. In Europa Tesla Model Y non arriverà prima del 2021 (a differenza di quanto affermato in sede di presentazione, quando la scadenza venne individuata nell'autunno del 2020), tuttavia l'ufficio vendite è già pronto a ricevere gli ordini. Per assicurarsi un esemplare serve appunto una caparra di 2.000 euro, totalmente rimborsabile nel caso nel frattempo si cambiasse idea. Prezzo finale? A partire da 57.000 euro. Tutto sommato, la differenza con la più tradizionale Model 3 è contenuta.

TWO IS MEGLIO CHE ONE Quello citato è il costo di una Model Y in versione Long Range (540 km di autonomia) e a trazione posteriore, quindi equipaggiata di un solo motore elettrico. Per l'upgrade all'edizione Dual Motor a trazione integrale servono altri 4.000 euro (61.000 euro), percorrenza leggermente inferiore (505 km) ma un livello di prestazioni superiore (0-100 km/h in 5,1 secondi anziché in 5,8 secondi, così almeno recita la scheda tecnica). Il non plus ultra è Tesla Model Y Performance (70.000 euro): sempre due motori, uno per ciascun asse, numeri da supersportiva (0-100 km/h in 3,7 secondi). Prosciugata da una simile potenza, l'autonomia cala a 480 km. Nel 2022 debutterà infine la variante Standard Range, a un prezzo di qualche migliaio di euro inferiore alla Long Range a trazione singola.

SCAFFALE ACCESSORI L'opzione della terza fila di sedili costa 3.200 euro, mentre gli interni di colore bianco hanno a loro volta un sovrapprezzo di 1.050 euro. Funzione Autopilot: 3.500 euro se ordinata insieme alla vettura, 4.600 euro se aggiunta successivamente. Se tuttavia al pilota automatico chiediamo gli straordinari (assistenza alla navigazione, al parcheggio e alla guida cittadina), l'etichetta cresce a 5.700 euro (7.800 euro dopo la consegna). Sta a voi ora decidere di investire 2.000 euro nel Suv elettrico del futuro. Consapevoli che per un paio d'anni almeno, la Model Y la vedrete solamente in foto.