Nuova Alpine A110 R, cena leggera prima del record sul giro. Video

Insiste, il marketing Renault, sull'aggettivo Radicale. Alla letterina magica, puoi darle tuttavia il significato che tu preferisci. R come Radicale, ma anche come Ragno, viste le sue qualità a scatola chiusa di tenace scalatrice di tornanti di montagna. R come Rabbia, quella che traspare dalla sua espressione. R come Razzo (vedi sotto). R - chiaro - come Racing. La già maneggevole e leggera Alpine A110 giunge a nuove vette: A110 R ha un chiodo fisso, somigliare il più possibile a un'auto da corsa con la targa. E allora: dieta ferrea, aerodinamica aggressiva, sospensioni riaccordate. Centro. Clicca Play sulla foto di cover per il video introduttivo, è pura scarica di adrenalina.

DIVISA DA GIOCO In termini di design, non si può confondere A110 R con qualcosa che non coincida al 100% con la Alpine più performante di sempre. Dipinta nella stessa vernice blu opaca della monoposto Alpine di Formula 1, la variante R la si riconosce per il cofano ventilato, lo splitter anteriore e nuove minigonne laterali, tutte realizzate in fibra di carbonio e progettate per migliorare il carico e l'efficienza aerodinamica. Al posteriore il diffusore è stato riprofilato, ma la scena è tutta del nuovo alettone con attacchi a ''collo di cigno'': migliore deportanza, ma anche una penetrazione aerodinamica superiore del +5% rispetto ad A110 S con Aero Kit. Te ne accorgi quando esplori i limiti in velocità di punta (quindi, forse, mai): 285 km/h, cioè 25 km/h in più dell'attuale ammiraglia della flotta.

CURA DIMAGRANTE Nonostante i nuovi componenti aerodinamici, nei confronti di A110 S nuova A110 R è anche 34 kg più leggera. Questo grazie all'impiego massiccio della fibra di carbonio, materiale che si estende al tetto, alla copertura del motore e ai sedili avvolgenti con schienale fisso. Per ridurre le masse non sospese, Alpine ha optato per la fibra di carbonio anche per il set di ruote (da 18 pollici): in questo modo, si risparmiano 12,5 kg e si raffreddano meglio pure i freni.

CENTOMETRISTA Top speed da far sudare freddo, ma più impressionante ancora è il tempo sullo 0-100 km/h: nonostante il 4 cilindri turbo benzina da 1,8 litri in posizione posteriore centrale sprigioni sempre 300 CV di potenza e 340 Nm di coppia, A110 R ferma il cronometro a 3,9 secondi, vale a dire 3 decimi prima di A110 S. In combinazione con gli scarichi riprogrammati per una minore insonorizzazione e una nota più nitida agli alti regimi, l'accelerazione da fermi si annuncia una esperienza elettrizzante (e qui l'elettrico non c'entra proprio). Anzi: Radicale. A proposito: come suona il ''milleotto'' TCe? Così (clicca Play qui sotto).

VEDI ANCHE

ASSETTO CORSA Tra le curve, il vantaggio chiave dell'A110 R rispetto ai modelli inferiori risiede invece nella configurazione del telaio. L'altezza da terra è stata ridotta di 10 mm (ma si può abbassare di altri 10 mm per l'uso in circuito), mentre la reattività delle molle è superiore del 10%. Gli ammortizzatori sono regolabili anche manualmente: più dura o meno dura, a proprio piacimento. Andiamo avanti: barre antirollio più rigide, rispettivamente, del 10% all'avantreno e del 25% al retro. Ruote avvolte da Michelin Pilot Sport Cup 2 espliciti per la pista, impianto frenante Brembo dalla nuova configurazione di raffreddamento per una potenza frenante continua nel tempo.

INTERNI A110 R sceglie un vivace rivestimento in microfibra sia per i sedili Sabelt, sia per cruscotto, volante e pannelli porta, generando un ambiente che fa il paio con le maniglie in tessuto rosso e le cinture con imbracatura a sei punti. E che più pistaiolo di così, si muore. A proposito di pista: poteva forse mancare un sistema di monitoraggio della telemetria? No, non poteva.

COMING SOON Nuova Alpine A110 R sarà disponibile agli ordini a partire da novembre 2022. Non è ancora noto il prezzo: se A110 S costa 74.000 euro, aspettiamoci una cifra superiore agli 80.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2022