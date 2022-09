Nuova Alpine A110 R, coupé Radicale in avvicinamento

Per la premiere, la marca sceglie la location di Suzuka, in occasione del Gran Premio di Formula 1, e già capisci quale sia il suo hobby preferito. Il 4 ottobre Alpine toglierà i veli una variante della A110 ancor più pistaiola, ancor più ''radicale'', come suggerisce quella letterina. Radicale per lo stile e la dinamica di guida. Almeno, a giudicare dagli sketch diffusi in anteprima (vedi gallery).

AERO ALPINE Pensata per completare la gamma della speziatissima coupé sportiva francese, rivisitata giusto pochi mesi fa, nuova Alpine A110 R dovrebbe distinguersi dalle sorelle per modifiche aerodinamiche che includono la presenza di un grande alettone posteriore, un estrattore, ma anche un nuovo bumper anteriore. Di disegno inedito anche i cerchi, con ogni probabilità in lega ultraleggera. Un intervento in chiave racing ce lo aspettiamo infine al tuning delle sospensioni. All'interno, sedili sportivi con cinture a quattro punti: più radicale di così, c'è solo il motorsport.

MOTORE Non è invece ancora dato sapere se A110 R insaporirà anche il 4 cilindri 1.8 turbo in posizione posteriore centrale che equipaggia il modello base: in realtà, il margine di miglioramento rispetto ai 300 cv delle versioni S e GT non è molto ampio, tuttavia non sarebbe una sorpresa se la nuova super A110 facesse registrare almeno una manciata di cavalli in più. Ve lo diciamo il 4.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/09/2022