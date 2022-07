Alpine rilancia le sue ambizioni e punta a un futuro "green"

CONCEPT SUPERSPORTIVO A IDROGENO Presentato lo scorso marzo, il concept Alpine A4810 (dove 4810 è l'altezza in metri del Monte Bianco) è il frutto della collaborazione fra un gruppo di lavoro dell’Istituto Europeo di Design di Torino (IED) e il costruttore francese di auto sportive. Un esercizio di stile e tecnologia sintetizzati in questa granturismo due posti con motore alimentato a idrogeno. Un progetto nato dall’esigenza di coniugare la sportività con la tutela per l’ambiente e con soluzioni che, chissà, potrebbero trovare applicazione su modelli di serie in futuro. A proposito di progetti, la presentazione della A4810 è stata l’occasione per fare il punto sul futuro di Alpine sia sul nostro mercato, sia a livello globale.

Programmi Alpine: Carlo Leoni e Cristina Faienza, manager di Renault Italia e AlpineIL CLIENTE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE La casa francese si sta fortemente rilanciando con un programma ambizioso di fidelizzazione al marchio, in primis grazie alla gamma 2022 della sua coupé, che sarà declinata in tre varianti: A110, A110 GT e A110 S. E poi, l’ampliamento della rete vendita, che vedrà il numero dei concessionari aumentare a livello globale dai 100 del 2021, fino ai 150 del 2022 (nel 2020 erano 75). In Italia, il cliente è posto al centro dell’attenzione grazie ai sei Alpine Center, i concessionari ufficiali distribuiti sul territorio da nord a sud con lo scopo di avvicinare gli appassionati alla galassia Alpine. Ma avvicinare gli appassionati significa anche organizzare eventi e incontri come gli Alpine Experience con test drive, weekend e raduni su strade panoramiche, corsi di guida sportiva o track day per chi ha il DNA più sportivo e in simbiosi con la filosofia del marchio. Ma anche il mondo dell’Heritage è uno dei focus della casa transalpina. D’altronde con un modello così iconico come la A110, protagonista di tante competizioni del passato, non si poteva che valorizzare questo concetto. E allora, via libera alla presenza del brand in occasione di saloni e manifestazioni di auto classiche, per sottolineare la continuità fra passato presente.

Programmi Alpine: la sportiva A110 SPROGRAMMA AMBIZIOSO PER IL FUTURO Pensando al futuro, invece, Alpine ha già le idee chiare e la visione è di rinnovo totale, fermo restando la A110, che sarà proposta anche in edizioni limitate come quella dedicata a Jean Rédélé (il fondatore) o la Tour de Corse 75. Dal 2024 la casa francese aprirà la strada alla completa elettrificazione dei modelli. Il “Dream Garage” sarà composto da una berlina, un crossover e una coupé a batterie, quest’ultima sviluppata insieme a Lotus. Insomma, un programma ricco di novità, che esprime fortemente la volontà di dare nuovo lustro ad Alpine nonostante le difficoltà di un periodo così complesso per il mondo automotive.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/07/2022