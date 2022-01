Il nuovo crossover GT Alpine nascerà a Dieppe, in Francia

A un anno dal lancio del piano Renaulution, Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault e Laurent Rossi, Amministratore delegato di Alpine, hanno annunciato che il nuovo crossover GT full-electric della Casa francese verrà realizzato nello stabilimento di Dieppe (Alta Normandia). Presenti all’evento anche Bruno Le Maire, Ministro francese dell’Economia e il pilota di Formula 1 Esteban Ocon. Simbolo del Made in France, la fabbrica Alpine Jean Rédélé di Dieppe è un asset strategico per il Gruppo. Da qui partirà infatti una nuova fase del progetto di sviluppo del brand, che prevede anzitutto un passaggio progressivo verso l’elettrico. ''In questi ultimi dodici mesi, Alpine ha dimostrato di saper innescare nuovo entusiasmo. Tutto ciò si traduce oggi a Dieppe nell’annuncio della produzione del futuro crossover GT Alpine, offrendo così un futuro chiaro e solide prospettive a questo sito industriale storico'', ha dichiarato de Meo.

Luca de Meo e Laurent Rossi a Dieppe

MODELLO STRATEGICO Per continuare a sviluppare auto sportive ad alte prestazioni e consolidare la sua presenza a livello interazionale, Alpine abbina la passione per le corse con l’eccellenza tecnologica, sviluppata soprattutto grazie all’esperienza della Formula 1. Presentato a inizio 2021, il piano strategico dell’azienda prevede lo sviluppo e il lancio di tre nuovi modelli elettrici e sportivi (una compatta, un crossover e l’erede di A110) entro il 2026. Il primissimo crossover elettrico GT Alpine sarà quindi prodotto nello storico stabilimento dell’Alta Normandia.

Lo stabilimento Alpine di Dieppe

RINNOVAMENTO Lo sviluppo del nuovo crossover GT a batterie comporterà ingenti investimenti nel sito di Dieppe. Una spesa giustificata dalla necessità di poter sfruttare la piattaforma CMF-EV (qui l'approfondimento sui futuri modelli elettrici Renault). Questo progetto rientra nel piano Re-Nouveau France 2025, concluso a dicembre 2021, che pone la Francia al centro delle attività industriali e tecnologiche del Gruppo Renault, con l’assegnazione di nove nuovi modelli a vari stabilimenti situati sul territorio transalpino. ''La storia di Alpine è leggendaria! Questo patrimonio unico si tramanda oggi attraverso le gare e la mitica A110 e continuerà anche in futuro con le grandi ambizioni per il brand e i suoi prodotti. Una storia che si sta già scrivendo a Dieppe, con l’annuncio della produzione del nuovo crossover GT presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé'', ha commentato Laurent Rossi.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/01/2022