DS E-Tense Performance: un laboratorio di idee che guarda al futuro

UN BRAND CHE PUNTA MOLTO SULL’ELETTRICITÀ Sin dal suo debutto nel 2014, DS Automobiles ha posto l'elettrificazione al centro della sua strategia. La gamma include modelli plug-in hybrid e 100% elettrici, ma oggi la Casa francese alza nettamente l’asticella e presenta il prototipo DS E-Tense Performance, concepito come un laboratorio per accelerare lo sviluppo del design del costruttore. Ideato e creato da DS Performance, dopo aver vinto per due stagioni consecutive titoli piloti e squadre di Formula E, il prototipo è basato su un telaio monoscocca in carbonio, monta due motori elettrici e ha la trazione integrale. Il telaio, il propulsore e la batteria introducono soluzioni innovative, prelevate direttamente dall’esperienza maturata in Formula E. La geometria delle sospensioni è in grado di garantire la migliore tenuta di strada, sia in città su tratti spesso rovinati, sia fuori dai centri urbani, assicurando anche un’ottima motricità in qualsiasi condizione atmosferica. Queste le parole di Thomas Chevaucher, Direttore DS Performance “Il nostro obiettivo è applicare l'esperienza acquisita nel motorsport ai massimi livelli per sviluppare l'auto elettrica ad alte prestazioni del futuro. È un laboratorio che utilizzeremo per analizzare il comportamento dei componenti e per svilupparli in vista della futura produzione. L'idea è anche quella di trovare soluzioni per abbassare i costi, rendere più facile la produzione ed esplorare la messa a punto per i modelli di serie. Le prossime generazioni della gamma E-Tense trarranno vantaggio da questi sviluppi”.

Nuova DS E-Tense Performance: motori elettrici da 816 CV complessiviLA PROPULSIONE ELETTRICA IN DETTAGLIO Il powertrain è composto da due motori 100% elettrici che garantiscono una potenza combinata di 600 kW (250 kW all'anteriore e 350 kW al posteriore) corrispondenti a 816 CV e una coppia di 8.000 Nm alle ruote. Prelevati direttamente dal reparto R&D del team di Formula E, questi due motori mostrano rendimenti eccezionali. Se, fisicamente, DS E-Tense Performance mantiene per sicurezza un impianto frenante con dischi e pastiglie, per frenare viene utilizzato solo il sistema di rigenerazione. La batteria è molto compatta e alloggiata in un involucro composito di carbonio-alluminio progettato da DS Performance. È collocata in posizione posteriore centrale per una distribuzione ottimale del peso. Lo sviluppo è stato effettuato in collaborazione fra il team di Formula E, TotalEnergies e la sua controllata Saft. Il risultato della ricerca si traduce in una formula chimica innovativa e un sistema di raffreddamento immersivo per le celle che assicurano un rendimento mai ottenuto prima.

Nuova DS E-Tense Performance: sarà disponibile anche come NFTDESIGN INNOVATIVO CHE ISPIRA I FUTURI MODELLI DS E-Tense Performance è anche un laboratorio di esplorazione sul design dei prossimi modelli della casa francese. Il frontale è definito da una superficie liscia al posto della griglia. Questo trattamento unisce il logo DS a un effetto tridimensionale e sui lati, le nuove luci diurne ad alta efficienza offrono una visibilità senza precedenti. Complessivamente sono costituite da 800 LED. Due telecamere, posizionate al posto dei fari, completano l'impronta visiva del prototipo. La carrozzeria introduce un colore che possiamo definire a “effetto scarabeo”. Infatti, a seconda delle condizioni esterne e dell'angolazione da cui lo si guarda, la percezione delle sfumature cambia e crea un contrasto sorprendente con le superfici nere lucide che si estendono fino al cofano. Le ruote da 21 pollici hanno un profilo aerodinamico esclusivo e super efficace. La plancia è completamente digitale ed è stata progettata per acquisire tutti i dati di marcia. I sedili avvolgenti e il volante in stile Formula E creano un'atmosfera ispirata alle competizioni.

Nuova DS E-Tense Performance: manifesto tecnologico della Casa francese NON SOLO SPORT, MA ANCHE COMFORT Tuttavia, comfort e cura dei dettagli sono racchiusi anche negli inserti decorativi, nei rivestimenti in pelle e nella tecnologia per l’intrattenimento, che vede nell’sistema Hi-Fi Focal un elemento di assoluta unicità. Focal ha prodotto un impianto audio ad alte prestazioni con una coppia di esclusivi altoparlanti realizzati nei colori del prototipo e costruiti in maniera praticamente artigianale per offrire un suono che si combina con le superfici dell’abitacolo, da restituire un’esperienza sonora di assoluto livello. Il team di DS Performance sta per iniziare i collaudi del prototipo, che sarà affidato alle mani dei due piloti di Formula E Jean-Éric Vergne e Antonio Felix da Costa, entrambi plurivincitori del campionato per monoposto elettriche, che prenderanno il volante dell’auto per finalizzare il suo sviluppo, prima di iniziare una più intensa fase di test su pista e strade aperte.

Nuova DS E-Tense Performance: lo sviluppo affidato ai piloti del team di Formula EARRIVA ANCHE NEL MONDO VIRTUALE Un prototipo unico in termini fisici, DS E-Tense Performance sarà disponibile anche in forma NFT. Quattro diverse serie sono offerte dal 7 febbraio al 23 ottobre 2022, cioè dalla presentazione del prototipo fino al Salone di Parigi. In quelle date 100 modelli “100' Series – 100% Electric” - di fatto un NFT venduto al giorno - sosterranno DS in questo mondo virtuale. Inoltre, dal 7 febbraio è partita un'asta di 50 giorni per una versione di E-Tense Performance limitata a due esemplari. Sviluppate da GOATi Entertainment, le versioni NFT di DS E-Tense Performance saranno guidabili sulla piattaforma Pavillion.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/02/2022