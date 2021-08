Auto elettriche

Non solo i modelli a benzina e diesel, ma anche le auto ibride e plug-in hybrid hanno i giorni contati. Anzi, contatissimi. Il 2024 è infatti dietro l'angolo e già da quella data il brand francese DS, che porta in dote il lusso parigino alla galassia Stellantis, intende togliere dal listino qualunque motorizzazione che non sia 100% elettrica.

LA NUOVA PIATTAFORMA Anche per la nuovissima berlina compatta DS 4, le cui prime consegne inizieranno a fine 2021, sarà proposta una nuova versione BEV, che rimpiazzerà le attuali proposte plug-in hybrid, benzina e Diesel. Da qui al 2024 DS Automobiles svelerà anche un nuovo design, lanciando il primo programma 100% elettrico di Stellantis basato sulla nuova piattaforma STLA Medium. Questa architettura può ospitare batterie fino a 104 kWh di capacità, per autonomie fino a circa 650 km.

La nuova DS 4

LA GAMMA ELETTRIFICATA SARÀ RINNOVATA Dal 2024, ogni nuovo modello di DS Automobiles sarà disponibile esclusivamente con un propulsore 100% elettrico e ciò avrà pesanti ripercussioni su un listino già ad alto tasso di elettrificazione, con l'elettrica DS 3 Crossback E-Tense elettrica e le plug-in hybrid di DS 4 9 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense (qui la nostra prova in video). Mossa certamente ardita, visto che concede tempi molto stretti per recuperare gli investimenti sui modelli di lancio più recente.

LE PAROLE DELLA AD “L'industria automobilistica sta vivendo un cambiamento la cui ampiezza e velocità non hanno precedenti. Come pioniere, DS Automobiles ha anticipato questa mossa, con l'elettrificazione al centro della sua strategia. I prossimi sviluppi nella legislazione e nell'ecosistema dei veicoli elettrici forniscono opportunità che vogliamo offrire ai nostri clienti che già apprezzano la nostra gamma elettrificata. Ho preso la decisione di accelerare lo sviluppo per creare una nuova arte del viaggio 100% elettrica, desiderabile in termini di divertimento e notevole in termini di qualità e prestazioni; una nuova arte del viaggio, costantemente high tech e altrettanto raffinata. È un piano audace che prenderà forma a partire dal 2024», dice Béatrice Foucher, CEO del brand francese.