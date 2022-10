Nuova Mercedes EQE SUV, non chiamatela GLE elettrica

Non brillerà per fantasia, almeno nel nome, tuttavia quando il prodotto è così innovativo, meglio scegliere formule semplici. Mercedes EQE SUV altro non è che l'edizione a guida alta di Mercedes EQE sedan. E come la sorella che sta al ''piano terra'', anche EQE SUV si declina sin dal lancio in edizione AMG. È il primo SUV elettrico Mercedes che riceve il trattamento high-performance. Una GLE a batterie? Non proprio, la piattaforma è completamente diversa. Riguarda la diretta streaming della world premiere.

EQE SUV misura 4.863 mm di lunghezza, 1.940 mm di larghezza e 1.686 mm di altezza, il che lo rende addirittura 132 mm più corto e 11 mm più sottile della berlina. Mercedes sostiene che il passo più breve rende l'auto leggermente più agile e contrasta un peso che ammonta pur sempre a 2.600 kg.

Con 520 litri di bagagliaio con i sedili in posizione, la capacità di carico è più o meno la stessa del pioniere EQC, ma inferiore a quella di GLE (630 litri). Tuttavia, è anche ben di più dei 430 litri di EQE Sedan. Naturalmente, dove EQE SUV recupera punti è la tecnologia di bordo. Come la sua sorella minore, ecco l'opzione dell'iperschermo a tutta larghezza, oltre all'impianto audio Dolby Atmos e a un sistema di filtraggio dell'aria dotato di filtro HEPA. Fanno ovviamente parte del pacchetto gli aggiornamenti OTA e la possibilità di aggiornare o ''sbloccare'' alcune funzionalità: come l'Intelligent Park Pilot, che abilita l'auto a parcheggiare automaticamente.

HI-TECH SUV Altre chicche tecnologiche consistono nel modo in cui il sistema di navigazione può tracciare il tuo percorso per sfruttare al meglio le soste di ricarica lungo il tragitto, la funzione Eco Assist che regola automaticamente la forza di frenata rigenerativa in base al traffico circostante, inoltre i fari Digital Light, che proiettano segnali ausiliari o simboli di avvertimento sulla strada davanti a te.

IL TIMBRO DI VOCE Massima attenzione all'acustica. Il nuovo ''paesaggio sonoro'' chiamato ''brezza serena'' offra un suono rilassato e ''vicino alla natura'', mentre ''Roaring Pulse'', sostiene la Stella, è più estroverso e ricorda il rombo di un potente motore termico.

EQE SUV sarà offerto in cinque versioni. Sul lato non AMG della recinzione si trovano un modello a trazione posteriore, EQE 350+, e due a trazione integrale, EQE 350 4Matic ed EQE 500 4Matic. AMG offrirà un EQE 43 e un EQE 53. Tutti i modelli utilizzano la stessa batteria da 90,6 kWh della berlina.

CIVILE... La formazione segue dunque il percorso tracciato da EQE Sedan, mentre anche i dati sull'output sono gli stessi. L'entry level EQE 350+ offre la migliore autonomia del lotto, con un unico motore elettrico sull'asse posteriore da 288 CV e 565 Nm che funziona su una distanza WLTP di 480–590 km. Su EQE 350 4Matic la potenza rimane la stessa (288 CV), ma grazie all'aggiunta di un secondo motore sull'asse anteriore, la coppia aumenta a 765 Nm. Paghi il prezzo però, in termini di autonomia, che scende a un valore WLTP di 459–558 km. Infine su EQE 500 4Matic la potenza aumenta a 396 CV e la coppia a 858 Nm. Autonomia di 460–547 km.

...O SPORTIVA Per AMG EQE 43 4Matic alza il livello con una potenza combinata di 476 CV, un aumento di 50 kW tondi tondi rispetto al SUV EQE 500. La coppia rimane invece la stessa, 858 Nm. Sprint da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e velocità massima di 210 km/h. Ad alzare la posta è la AMG 53 4Matic+, con motori specifici AMG dotati di avvolgimenti adattati, lamierini diversi, correnti più elevate e inverter adattati, per non parlare degli elementi di raffreddamento specifici di AMG e di uno scambiatore di calore dell'olio della trasmissione, necessari per soddisfare alla maggiore potenza. Il risultato sono 626 CV inviati a tutte e quattro le ruote, 950 Nm di coppia e una velocità massima di 220 km/h.

STERZO INTEGRALE Si noti che nelle varianti 4Matic il motore anteriore può essere completamente disaccoppiato durante i bassi carichi, consentendo all'auto di diventare a trazione posteriore e risparmiare autonomia. C'è inoltre l'opzione della ruota posteriore sterzante.

FAST CHARGE EQE SUV può essere ricaricato da colonnine in CC fino a un massimo di 170 kW, recuperando 220 km in 15 minuti. Pacchi batteria garantiti per 10 anni o 250.000 km.

Il listino di EQE SUV sarà annunciato più vicino al suo lancio commerciale, previsto per i primi mesi del 2023: i prezzi partiranno in ogni caso da una soglia superiore agli 80.000 euro. Nel frattempo, le auto entreranno in produzione presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa, in Alabama, negli Stati Uniti, da dicembre 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2022