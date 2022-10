Mercedes EQE SUV, scoprilo in anteprima in diretta streaming

Dal nome, già deduci sia forma del ''guscio'', sia le dimensioni, sia ovviamente anche tipologia di propulsione. EQE SUV sta a EQE come EQS SUV sta a EQS, e il poker full electric è servito. L'espansione della gamma EQ procede a spron battuto, e come già ampiamente anticipato, anche la berlina elettrica di fascia alta (ma non così alta come EQS) calza i tacchi e si declina in edizione sport utility. Appuntamento con nuova Mercedes EQE SUV stasera (domenica 16 ottobre 2022) alle ore 20. Segui, nel riquadro sotto, la diretta streaming della world premiere.

VEDI ANCHE

BREAKING NEWS Spiato sottoforma di prototipo nei mesi scorsi, EQE SUV dovrebbe mantenere la stessa lunghezza della sorella a guida bassa (4 metri e 94) ma svilupparsi di più in altezza, conservando la stessa architettura degli interni, maxi display digitale a tutta larghezza Hyperscreen (opzionale) incluso. Molto probabile che anche l'offerta motorizzazioni (elettriche) ricalchi la stessa di EQE sedan: se così fosse, la variante EQE SUV 350+ a motore singolo e trazione posteriore svilupperà 292 CV e 530 Nm. di coppia, mentre la sportiva EQE SUV AMG 43 4Matic, doppio motore e trazione integrale, raggiungerà quota 476 CV di potenza e 858 Nm di coppia. Per entrambe, invece, quasi certo lo stesso pacco batterie da 90 kWh, ma con differenti valori di autonomia (range da 450 a 650 km circa). Stay tuned per il dossier completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2022