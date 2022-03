Mercedes EQE, baby EQS ora in vendita. Prezzi e versioni

Animo green, ma quando vede rosso si scatena. Dopo l'anteprima mondiale all'IAA di Monaco 2021, scatta ora ufficialmente anche in Italia la campagna commerciale di Mercedes EQE. Che aggredisce la sua nicchia sottoforma di berlina elettrica votata sia al comfort, sia alla guida veloce. Cioè sottoforma di EQE 350+ Launch Edition, ma anche di EQE AMG 43 4Matic.

Mercedes EQE AMG 43 4Matic

Tra i due modelli, differenze negli allestimenti e nell'aspetto, così come nel gruppo motore batterie. Per EQE 350+, propulsore elettrico singolo, trazione posteriore, potenza massima di 292 CV e coppia di 530 Nm. Per EQE AMG 43 4Matic, doppio motore, trazione integrale, 476 CV di potenza e 858 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 4,2 secondi e una velocità massima di 210 km/h. Per entrambe, invece, stesso pacco batterie da 90 kWh, ma con differenti valori di autonomia teorica: da 567 a 654 km EQE 350+, da 462 a 533 km per EQE AMG 43 4Matic. Grazie alla ricarica rapida fino a 170 kW, gli accumulatori si rigenerano dal 10 all'80% in 32 minuti.

VEDI ANCHE

Mercedes EQE 350+

Su ambedue le versioni, la dotazione di serie comprende doppio schermo da 12,3 e 12,8 pollici per strumentazione e infotainment, sistema di navigazione con software ottimizzato per la guida elettrica, sedili anteriori riscaldabili con supporto lombare elettrico, selettore delle modalità di guida Dynamic Select e accesso gratuito al programma Mercedes Me Charge per tre anni, con Ionity Premium Membership per un anno.

Mercedes EQE: la vuoi comoda o sportiva?

Mercedes EQE già ordinabiile, listino a partire da 93.017 euro per EQE 350+ e da 116.142 euro per EQE AMG 43 4Matic.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/03/2022