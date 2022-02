Nuova Mercedes GLC Night Edition Plus, SUV coupé in alta uniforme

Per GLC Coupé, un nuovo esclusivo allestimento. Dettagli di design esterni, ma non solo. Quanto costa, quale vantaggio cliente

Chi avrebbe detto, qualche tempo fa, che Mercedes avrebbe fatto fortuna coi SUV. E invece oggi il trend è solido, tanto che nel nostro Paese la Mercedes di maggior successo è GLC. Un SUV che in 3 casi su 10 vende in configurazione SUV coupé. E proprio a GLC Coupé la Stella oggi rivolge un nuovo allestimento super esclusivo: GLC Night Edition Plus il punto di riferimento in termini di completezza delle dotazioni e soprattutto in chiave di eleganza. Tutto questo senza che l'upgrade comporti un eccessivo sovrapprezzo.

VEDI ANCHE

PERSONALISMI Elemento caratterizzante di GLC Coupé Night Edition Plus, versione speciale basata sull'equipaggiamento Premium e in vendita da marzo 2022, è l'adozione di serie del Pacchetto Night per la carrozzeria. Fanno parte del set numerosi elementi degli esterni in nero lucido, la modanatura decorativa integrata nella grembialatura anteriore AMG, l'alloggiamento dei retrovisori verniciato, gli inserti AMG nei rivestimenti sottoporta, i listelli su linea di cintura e cornici dei finestrini. Dal retro, la nuova special edition si distingue per la modanatura decorativa nel paraurti posteriore, l'adozione del vetro atermico scuro per lunotto e (e finestrini laterali posteriori), infine per l'impianto di scarico AMG con due mascherine cromate nere sul doppio terminali di scarico. Completano il pacchetto i cerchi AMG da 20 pollici, le pedane laterali, il tetto panorama, i fari con tecnologia Multibeam LED.

NON SOLO DESIGN Su GLC Night Edition Plus, di serie anche Urban Guard, l’antifurto Mercedes me con servizio di tracking che, in caso di furto, comunica direttamente alle forze dell’ordine le informazioni utili a recuperare il veicolo.

CONVENIENZA Il prezzo per l'allestimento Night Edition Plus ammonta a 1.000 euro in più rispetto all'equivalente versione Premium. Poiché la somma dei singoli accessori costerebbe 4.380 euro, il cliente beneficia di un vantaggio del 77%. Rapportato al valore complessivo della vettura, il vantaggio ammonta invece al 5%.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2022