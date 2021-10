Novità auto

MUSCOLI A RUOTE ALTE Poco dopo l’arrivo delle notizie sulla Mercedes C 63 AMG di nuova generazione e la sua “sorellina” meno potente C 43 AMG, ecco fare il debutto sul set fotografico del Nürburgring anche la versione “pompata” del SUV GLC 63 AMG e GLC 43 AMG che, secondo il product planning, potrebbe arrivare nel 2023. I due modelli a ruote alte sono stati beccati sotto forma di prototipo quando hanno lasciato le strutture di prova della casa tedesca nei pressi del circuito stesso per effettuare i collaudi su strada. Nemmeno la “tuta mimetica” che indossano può nascondere la natura più energica dei due veicoli, che si distingueranno dalla normale famiglia GLC adottando un design della carrozzeria molto più muscoloso, paraurti più robusti, griglia “Panamericana” e un diffusore più aggressivo nella parte posteriore, con incavi per la batteria di bocche da fuoco, quadrate nel caso della 63, tonde per la 43. I consueti loghi AMG definiranno con maggiore evidenza gli esterni, sempre ben riconoscibili grazie alla presenza di giganteschi cerchi in lega, probabilmente fino a 21” o 22” griffati dagli artigiani di Affalterbach. Per domare il vigore del motore e gestire il peso dei due bombardoni tedeschi il lavoro sporco sarà affidato a freni con dischi d’acciaio di grande diametro forati, morsi dalle tradizionali pinze rosse. Sia la 63 AMG sia la 43 AMG presentano geometrie dell’autotelaio più aggressive e naturalmente avranno una taratura delle sospensioni (a controllo elettronico) più rigida rispetto al resto della gamma.

CIAO CIAO V8 BITURBO, ARRIVA IL 4 CILINDRI IBRIDO Sottopelle, la nuova generazione GLC condividerà molto con l'ultima Classe C. Mercedes ha confermato che il prossimo motore turbo AMG da 2,0 litri può generare più di 445 CV e che può essere abbinato a un motore elettrico che sviluppa fino a 200 CV. In teoria, con questa configurazione, è possibile raggiungere una potenza di sistema di circa 645 CV, anche se sappiamo che non si tratta di una semplice somma algebrica. In alternativa, Mercedes può ridurre la potenza a circa 600 CV per la GLC 63 e risparmiare le massime performance raggiungibili per un uso futuro, ad esempio un aggiornamento di metà carriera, o per una variante speciale come la Black Series. Lato trasmissione, di serie saranno disponibili il cambio automatico a 9 rapporti e la trazione integrale 4Matic. La versione AMG entry-level della nuova GLC potrebbe utilizzare lo stesso motore, ma secondo quanto riferito, non monterà il motore elettrico sull’asse posteriore, il che significa che la disponibilità di potenza sarebbe significativamente inferiore. Con la BMW X3 M, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e altri super SUV compatti premium nel mirino, la nuovissima Mercedes-AMG GLC dovrebbe essere presentata in anteprima alla fine del prossimo anno e poco dopo potrebbe arrivare come model year 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/10/2021