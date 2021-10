CIAO CIAO MERCEDES AMG GT Lo sappiamo tutti, qualche volta bisogna mettere la parola fine anche a una bella storia. In amore, nel lavoro e anche… nella produzione di un’automobile. E proprio questo sembra essere il caso di un modello ad alto tasso adrenalinico e molto apprezzato dagli appassionati di Mercedes. Infatti, la prediletta AMG GT sta raggiungendo la fine del suo ciclo vitale e la produzione dovrebbe concludersi a dicembre. Una notizia non ancora confermata ufficialmente anche se ripresa dai media europei come gli spagnoli di Motor.es, ma che sembra poggiare su solide basi visto che più di un bisbiglio arriva da ambienti vicini al quartier generale di Stoccarda. La casa tedesca ha presentato per la prima volta la AMG GT nel 2014 come erede della SLS AMG e dopo sette anni anche per la bellissima supersportiva teutonica pare essere arrivato il momento della pensione. Lo dimostra il fatto che anche l’agenda degli ordini per la sportiva è stata recentemente chiusa e che gli ultimi modelli AMG GT costruiti saranno quelli acquistati all'inizio di questo mese.

NON C’È ANCORA UNA SOSTITUTA I dettagli riguardo un possibile modello che andrà a sostituire la AMG GT non sono ancora noti e, in effetti, non è nemmeno chiaro se la sportiva avrà un erede poiché nessun prototipo è stato collaudato e la casa automobilistica non ha dichiarato che sta lavorando a un’auto in sostituzione. Tuttavia, siamo al corrente che la nuova Mercedes-AMG SL sostituirà la AMG GT Roadster, ma non è chiaro cosa riserva il futuro per la AMG GT Coupé. L'ultima variante della Mercedes-AMG GT prodotta è la Black Series, che è l'attuale titolare del record per l'auto di serie più veloce al Nürburgring (esclusa la 911 GT2 RS elaborata da Manthey-Racing), con un tempo di 6’48”05 realizzato sull’anello di 20,8 km del tracciato tedesco. Performance ottenuta grazie all’esuberanza del suo motore V8 biturbo da 4,0 litri, che eroga 730 CV e 800 Nm di coppia, ovvero 145 CV e 100 Nm in più rispetto alla AMG GT R. Siamo sicuri che, se davvero la AMG GT dovesse ritirarsi dal palcoscenico, in molti la rimpiangeranno.

