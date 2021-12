Mercedes GLE facelift, test di rifinitura prima del reveal

Un bel dì (2030), Mercedes-Benz rottamerà qualsiasi suo modello con motore termico (sigh). Quel dì è ancora distante (fiuuu), e nei prossimi anni dalla gamma si potrà ancora pescare tra diverse soluzioni ''a scoppio''. Pur minacciata dai prototipi di inevitabili SUV full electric, Mercedes GLE rimarrà ancora per un po' un SUV multitasking: ibrido plug-in, ma anche a benzina e diesel (benché in condimento ibrido soft). Non starebbe altrimenti, la Stella, testando un esemplare di GLE restyling con due begli scarichi a bucare il paraurti posteriore.

Mercedes GLE 2022, nuove foto spia dal Nord Europa

VEDO-NON-VEDO Dopo i primi avvistamenti della scorsa estate, ecco dunque un altro rullino di foto spia di GLE 2022, aggiornamento di metà ciclo vita di GLE seconda generazione (2019). Catturato mentre lasciava un parcheggio nel Nord della Svezia, il prototipo indossa ancora un pesante travestimento intorno al muso e un paraurti anteriore modificato, più una sottile decalcomania mimetica a coprire i gruppi ottici anteriori e posteriori. A giudicare dalla fascia anteriore così sporca, l'auto è stata apparentemente guidata sulle proprie ruote (non su una bisarca) da Stoccarda alla Scandinavia.

Nuova Mercedes GLE, appuntamento a primavera 2022?

A TUTTO HYBRID Nulla di preciso si può ancora dire su eventuali novità in materia di motori, anche se è naturale aspettarsi una gamma 100% ibrida (ma col diesel ancora a listino). Così come riesce facile immaginare l'adozione del sistema di infotainment MBUX di nuovo layout (vedi nuova Classe C). Tempi di uscita? Data la distanza con le prime foto, siamo ormai pronti a scommettere sulla primavera del prossimo anno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2021