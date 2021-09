È passato suppergiù un anno dall’ultima volta che abbiamo sorpreso un prototipo di test della nuova generazione di Mercedes GLC, il cui debutto è previsto per il 2022. Questa volta i nostri fotografi ne hanno pizzicato un esemplare impegnato ad affrontare le curve veloci dell’inferno verde del Nürburgring, dove per la prima volta vediamo in azione il retrotreno sterzante del SUV tedesco. Ma non è l’unica novità.

Mercedes GLC: visuale laterale

MENO SUV, PIÙ CROSSOVER Come già anticipato l’anno scorso, il nuovo GLC è meno SUV e più crossover, dal momento che la piattaforma su cui è realizzato è la stessa della nuova Mercedes Classe C: il che, se non altro, dovrebbe garantire una buona agilità e una dinamica di guida molto sportiva, almeno per il segmento di riferimento (dove troviamo i più pesanti Land Rover Evoque e Jaguar E-Pace).

Mercedes GLC: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIERÀ La linea non sarà poi molto diversa dall’attuale, almeno all’apparenza: le immagini mostrano infatti una fiancata più allungata e bassa, con quello che pare un interasse più generoso (elemento che andrebbe a vantaggio dell’abitabilità, in particolare di chi siede dietro). Per quanto riguarda le motorizzazioni, con ogni probabilità nuova Mercedes GLC monterà soprattutto motori da 2 litri, declinati nelle formule mild hybrid e plug-in.

Mercedes GLC: visuale frontale

HIGH TECH La vera rivoluzione sarà all’interno dell’auto, dove non arriverà lo schermo panoramico già utilizzato su altri modelli - come Mercedes EQA - ma direttamente il display “simil-tablet” a centro plancia con il sistema MBUX di ultima generazione. Possibile, ma non ancora confermato, l’arrivo dell’Hyperscreen - a richiesta - anche sulla nuova generazione del SUV premium di Monaco.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2021