Nuovo Mercedes GLC: il SUV della Stella ci mostra le sue forme

IL SUV MEDIO SI PREPARA AL DEBUTTO La nuova Mercedes GLC, prosegue i test su strada per farsi trovare pronta a debuttare nel 2023 in un segmento fra i più vivaci del mercato. Le immagini che vi mostriamo sono arrivate direttamente dal gelo del nord Europa e sono molto interessanti poiché per la prima volta ci fanno vedere il SUV quasi senza mimetizzazioni se non la solita pellicola, che però lascia percepire linee e proporzioni. Si tratta di un divertente camouflage, che sembra essere stato utilizzato per fare della nuova GLC la protagonista di un video promozionale della Casa tedesca. Detto questo, ricordiamo che il SUV della Stella deriva da una piattaforma per auto, ovvero quella che sta alla base della Classe C e non da un’architettura specifica, dedicata a modelli a ruote alte. Ciò garantisce alcuni vantaggi, su tutti un piacere di guida elevato, almeno per gli standard del suo segmento. Per fare un confronto, sia la Range Rover Evoque sia la Jaguar E-Pace sono più pesanti, nonostante i 30 centimetri in meno di lunghezza.

Nuova Mercedes GLC: il SUV di Stoccarda durante i collaudi in vista del lancio nel 2023STRETTA PARENTELA CON CLASSE C L’ipotesi è che il legame con la Classe C continui anche con questa nuovissima generazione e spiegherebbe perché la GLC ha iniziato i test di sviluppo proprio mentre la C W206 stava entrando nelle sue fasi finali dei collaudi. Guardando le foto, sembra che il Crossover Utility Vehicle (CUV) abbia proporzioni diverse dal modello attuale, anche se non in maniera sostanziale. Ad esempio, il passo sembra un po' più lungo, mentre l'assetto appare più basso. Questa è una strategia che gli ingegneri utilizzano per rendere più efficace l’aerodinamica di un veicolo, migliorando così leggermente la maneggevolezza e la guidabilità nel suo complesso. La nuova GLC dovrebbe avere la designazione interna X254 e probabilmente questo sarà il progetto più impegnativo a livello economico per il costruttore di Stoccarda il prossimo anno. Il motivo è presto detto: questo modello è uno dei veicoli premium fra i più popolari a livello globale e in Germania non possono permettersi errori che ne comprometterebbero il successo e le vendite.

Nuova Mercedes GLC: proporzioni simili a oggi, ma design diversoMOTORI QUATTRO CILINDRI IBRIDI Per quanto riguarda i tempi, è possibile che la GLC sia svelata fra l'estate e l'autunno del prossimo anno e ricordiamoci che l'attuale modello è arrivato nel 2015, quando ha sostituito la GLK, ed è stato aggiornato nel 2019. Ci aspettiamo che la maggior parte dei propulsori di questo nuovo modello siano quattro cilindri di due litri, benzina e diesel. Mercedes dovrebbe integrare una tecnologia ibrida più evoluta, compresi powertrain plug-in. L'abitacolo sarà praticamente rivoluzionato, sfruttando il layout dei modelli più recenti della Casa. Infatti, la GLC non adotterà il design dello schermo panoramico, che in effetti non si è mai visto a bordo, a favore di un nuovo MBUX con un grande tablet posizionato in basso sulla console centrale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2022