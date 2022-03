Mercedes C 220 d All Terrain: la prova della wagon che fa il filo all'outdoor

STATION WAGON CHE PASSIONE La quinta generazione della Mercedes Classe C ha fatto il suo debutto solo pochi mesi fa nelle tradizionali configurazioni berlina e station wagon. La Casa di Stoccarda punta forte su questo modello che le ha dato sempre tante soddisfazioni. E oggi, la famiglia si allarga con la All Terrain, ovvero una versione che strizza l’occhio a un moderato fuoristrada. Mercedes non ha mai negato di credere in questa nicchia, tanto è vero che la più grande Classe E All Terrain è in listino da parecchi anni, confermando come in Germania credano nel potenziale delle wagon. Ovviamente i SUV hanno un ruolo preponderante, lo dicono i numeri di vendita, ma esiste uno zoccolo duro di estimatori delle “famigliari” che ne apprezza ancora lo stile, la praticità, il comfort e il piacere di guida. Mercedes non è l’unica a scommettere su questa nicchia, oggi troviamo rivali come l’Audi A4 Allroad e la Volvo V60 Cross Country: più o meno con le stesse misure, la dotazione tecnica è simile e i prezzi sono allineati. Ma la wagon della Stella, mette sul piatto il progetto più recente e si vede.

Il design della tedesca in… salsa country ricalca puntualmente quello della nuova Classe C wagon: evoluto rispetto a prima, più moderno ed equilibrato. Comunque, qua si aggiungono protezioni per la carrozzeria, una mascherina esclusiva, maggiore altezza da terra, ruote di grande diametro e con spalla più alta, e drive mode per affrontare in serenità un leggero off-road.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: questo diesel MHEV è unica motorizzazione a listino

Detto che la nuova Classe C All Terrain resta fedele al design originale ma con un tocco di “bollicine” in più, lato motori è bene sottolineare che l’elettrificazione soft ha preso il potere sotto il suo cofano e lo ha fatto in maniera intelligente. Qui c’è un quattro cilindri, duemila diesel, aiutato da un sistema ibrido leggero che (quando serve) aggiunge una spinta elettrica extra tutta erogata dal generatore di avviamento a cinghia. In totale ci sono 220 CV, di cui 200 arrivano dal motore a combustione e altri 20 dal sistema ibrido, per una coppia massima di ben 440 Nm. Il matrimonio fra gasolio ed elettricità è davvero azzeccato. Questa soluzione, che nella variante 220 d è l'unica disponibile in listino per la Classe C All Terrain, mette sul piatto i bassi consumi di questi motori e i vantaggi fiscali e di circolazione degli ibridi, che (per ora) possono girare liberamente nelle ZTL o in caso di restrizioni causa inquinamento.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: il 4 cilindri diesel MHEV è l'unico a listino

E questa considerazione è tanto più valida quando siete al volante della C 220 d All Terrain. Una delle cose che conquistano di più? Sono i consumi quasi ridotti all’osso. Vista la situazione impazzita dei prezzi al rifornimento, beh… non ci si può lamentare. L’esempio arriva proprio dal test drive dell’auto che, è vero, si è svolto soprattutto in autostrada più o meno a velocità codice, cioè una situazione ideale per tenere bassi i consumi. Ma il computer di bordo ha regalato una media di appena 5,6 litri/100 km, sono 17,9 km/litro, niente male. E le prestazioni e il comfort restano quelli a cui Mercedes ha abituato tutti. I numeri dicono che questa C 220 d All Terrain raggiunge i 231 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 in 7,8 secondi. Sono valori importanti per una famigliare ispirata all’outdoor. Lo sterzo è diretto e preciso, ma leggero nelle manovre e il motore gira che è un violino.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: motore endotermico con 200 CV più 20 CV da quello elettrico

SPINGE SUBITO MA SI SENTE UN PO’ IL PESO La spinta è quasi immediata grazie all’azione dell’ibrido e la progressione prosegue fino al passaggio marcia. Tuttavia, il peso di 1.875 kg non svanisce per incanto e si avverte un po’ di lentezza inerzia affrontando qualche curva o tornante. Ma la station tedesca non deve fare la Formula Uno, anzi, conquista anche per il comfort grazie a sospensioni ben tarate per smorzare i colpi, quando la strada è più rovinata. E se dall’asfalto dovete mettere le ruote su un leggero fuoristrada, ecco i due drive mode supplementari del sistema Dynamic Select, ovvero Off Road e Off Road+, che tolgono le castagne dal fuoco quando gli ostacoli diventano impegnativi. L’azione delle quattro ruote motrici, dello sterzo, del cambio e dell’Esp è più incisiva e c’è anche la regolazione automatica della velocità scendendo da forti pendenze. Sarà pure una elegante wagon, ma la C All Terrain non si spaventa se deve sporcarsi gomme e carrozzeria.

Ma quello che interessa altrettanto è l’ottimo comfort della wagon tedesca. La posizione di guida è perfettamente a punto: i sedili sono confortevoli, c’è tutto a portata di mano e l’infotainment MBUX e facile da usare. L’altezza da terra superiore di 4 cm rispetto al modello standard è utile non solo per muoversi più agilmente sugli sterrati, ma regala anche un pizzico di visibilità in più. Tutto ciò, ospitati da un abitacolo spazioso, dove non mancano i centimetri per cinque persone nei 4,76 metri di lunghezza dell’auto. E il bagagliaio è regolare e capiente grazie a un volume da 490 a 1.510 litri, simile a quello delle rivali Audi Allroad, che va da 505 a 1.510 litri, o Volvo V60 Cross Country da 519 a 1.431 litri.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: l'abitacolo lussuoso e ottimamente rifinito

Lato “digital”, connettività e sicurezza, la Classe C All Terrain si allinea al resto della gamma. Davanti a me un display da 12,3” per il quadro strumenti, che in più mostra le info sulla guida in fuoristrada come inclinometro, angolo di sterzo e bussola. Al centro c’è il grande touchtablet verticale da 11,9” dell’infotainment MBUX connesso in rete, con Apple CarPlay, Android Auto wireless, assistente virtuale “Hey Mercedes” e navigazione con (a richiesta) realtà aumentata.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: connettività e sicurezza alla portata di tuttiOCCHIO DI RIGUARDO PER LA SICUREZZA Il pacchetto ADAS è super completo, si arriva fino al livello 2 della guida assistita; quindi, in funzione degli allestimenti, troviamo fra gli altri la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento di pedoni e segnaletica stradale, il cruise control adattivo l’avviso di allontanamento e il mantenitore della carreggiata, il monitoraggio dell’angolo cieco e del traffico posteriore. Per la guida in fuoristrada ci sono anche fari con funzione Digital Light, che modifica il fascio di luce fino a 50 km/h grazie all’azione di telecamera frontale e GPS per riconoscere in anticipo gli ostacoli.

La nuova Classe C 220 d All Terrain attacca il listino a 58.359 euro per la versione Premium. Servono 64.747 euro per la Premium Plus e 68.265 euro per la Premium Pro. La lista optional è lunghissima, ma potrete confezionare l’auto davvero su misura con accessori per lo stile, il comfort, gli interni e la praticità d’uso dell’auto.

Nuova Mercedes C 220 d All Terrain: l'off- road più serio non la spaventa

Motore 4 cilindri, 1.993 cc, turbodiesel, MHEV Potenza massima 200 CV/3.600 giri (+20 CV boost EV) Coppia massima 440 Nm/1.800 giri Velocità massima 231 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,8 secondi Cambio automatico a 9 rapporti Trazione integrale 4Matic Dimensioni 4,76 x 1,82 x 1,49 m Bagagliaio Da 490 a 1.510 litri Peso 1.875 km con pilota a bordo Prezzo da 58.359 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2022