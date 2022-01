Mercedes Classe C: le foto spia rivelano la versione glamour

La famiglia della Classe C si amplierà con l'arrivo delle versioni di nicchia, che strizzano l'occhio a stile e sportività. Ma non prima del 2023

LA GAMMA SI ALLARGA CON I MODELLI SPORTIVI Nonostante più di una voce abbia fatto nascere qualche dubbio, a quanto pare la nuova Mercedes Classe C non sarà costruita solo nella classica e più redditizia variante berlina e wagon, ma arriveranno molto probabilmente anche le versioni coupé e cabriolet. Modelli di nicchia, senza il compito di fare grandi numeri, ma che completerebbero la gamma con un occhio di riguardo verso lo stile e la sportività. Ed ecco la prova che la nuova generazione di Classe C si sta evolvendo: le immagini ci mostrano un prototipo della versione cabriolet impegnato durante i test “sottozero” sulle strade ghiacciate della Svezia. L’auto è ancora molto camuffata con le solite pellicole mimetiche, cerchi ruota differenti davanti e dietro ed elementi esterni posticci, ma sembra essere una variante AMG della decappottabile tedesca.

VEDI ANCHE

Mercedes Classe C: in arrivo coupé e cabriolet anche in versione AMGGAMMA MOTORI COMPLETA La versione più potente potrebbe montare il 4 cilindri duemila turbo da oltre 420 CV (ma l'ipotesi è che possa superare addirittura 500 CV), che attualmente si trova sotto il cofano di alcuni modelli d’ingresso alla galassia Mercedes/AMG come la Classe A e la GLA. Tuttavia, la nuova cabriolet a quattro posti dovrebbe essere disponibile con tutti i motori a benzina e diesel, anche ibridi, con al vertice proprio una variante AMG 53 messa a punto dagli specialisti di Affalterbach. L’abitacolo sarà quasi certamente “arredato” sulla falsariga della Classe C attuale, ma con modifiche in linea con lo spirito più sportivo dell’auto, oltre ad aggiornamenti del sistema infotainment. A giudicare dal pesante camuffamento dei prototipi, la Classe C cabriolet (e coupé) è ancora in una fase di ampio sviluppo e i collaudi continueranno per tutto il 2022. Infatti, il suo arrivo non è previsto prima di un anno, con il debutto verso la primavera del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2022