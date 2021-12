Nuova Mercedes Classe C AMG: la tedesca mostra i muscoli

IN ARRIVO LA CLASSE C ''PALESTRATA'' La nuova generazione di Mercedes Classe C è da poco arrivata sul mercato e si sta già ritagliando la sua consueta fetta di estimatori. Dopo la versione berlina e station wagon con motori mild-hybrid e plug-in hyrid, poteva mancare dalla gamma il bombardone griffato AMG? Certo che no e, infatti, ecco le immagini di un muletto mimetizzato della versione high performance con carrozzeria berlina durante una fase di collaudi su strada. Questa volta abbiamo pizzicato la nuova C43, ovvero il modello con la motorizzazione più piccola, mentre la C63 continuerà a rimanere al top della gamma. Quindi, la C43 AMG dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, mentre la più potente C63 arriverà poco più avanti, presumibilmente tra metà e fine 2022.

Mercedes Classe C AMG: arriva la versione griffata dagli specialisti di AffalterbachLO STILE MOSTRA TUTTO IL SUO CARATTERE La C43 svela il suo lato B mostrando i quattro terminali di scarico ovali, la griglia “Panamericana” nella parte anteriore e i dischi dei freni forati e di grande diametro sull'asse anteriore. I prototipi per la nuova C63 hanno un anteriore ancora più aggressivo, terminali di scarico di forma quadrata e freni più performanti, forse anche carboceramici. Sia la nuova C43 AMG sia la C63 AMG adotteranno motori a 4 cilindri turbo; quindi, è ora di dire addio ufficialmente al poderoso V8 che ha accompagnato tanti modelli Mercedes griffati dagli specialisti di Affalterbach.

Mercedes Classe C AMG: la grande calandra con la griglia ''Panamericana''QUATTRO CILINDRI TURBO E UNA VALANGA DI CAVALLI La C43 dovrebbe montare il quattro cilindri in linea di 2 litri sovralimentato che equipaggia le compatte AMG come la Classe A. Attualmente eroga fino a 421 cavalli per 500 Nm di coppia. È probabile che la C63 sia dotata di questo stesso motore abbinato a un sistema mild-hybrid per una potenza combinata che potrebbe arrivare a oltre 500 CV, ovvero in linea con l’attuale modello C63 S, ma con quattro cilindri in meno sotto il cofano. Il sistema mild-hybrid includerà probabilmente un compressore elettrico con motogeneratore e trasmissione a cinghia. Quest'ultimo fungerebbe anche da motorino di avviamento, ma sarebbe in grado di fornire una spinta supplementare durante i carichi elevati e recuperare energia in frenata. Un sistema di trazione integrale e cambio automatico a 9 velocità dovrebbero completare il pacchetto meccanico sia sulla C43 AMG sia sulla C63 AMG.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/12/2021