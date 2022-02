Nuova Mercedes-AMG EQE, caccia grossa a Tesla Model S Plaid

La guida veloce, la guida ad emissioni zero, la tecnologia di bordo del futuro. Tutto in una sola auto (o meglio, due), tutto per intimidire Tesla Model S Plaid e ricordare al mondo chi comanda. Con nuova Mercedes-AMG EQE, declinata nelle due varianti AMG EQE 43 ed AMG EQE 53, la Stella avanza nella propria strategia di fusione di due divisioni chiave, quella ad alte prestazioni e quella full electric. Nei confronti di EQE standard, mostrata in anteprima all'IAA Mobility di Monaco a settembre 2021, performance significativamente superiori, ma anche - come da tradizione del braccio armato Mercedes - uno stile individuale.

Dei due, Mercedes-AMG EQE 43 è il modello di potenza inferiore e adotta un motore elettrico su ciascun asse per produrre 469 CV e un'enorme coppia di 858 Nm. Ciò spinge una berlina da 2.525 kg da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, mentre una batteria da 90,6 kWh netti fornisce un'autonomia WLTP di circa 530 km. Grazie alla capacità di assorbimento di 170 kW, sono necessari solo 15 minuti per aggiungere ulteriori 180 km: di serie il caricatore di bordo da 11 kW, con una capacità di 22 kW disponibile come opzione. Il conducente può scegliere tra tre livelli di rigenerazione dell'energia anche durante la guida, con l'impostazione più invasiva che consente la guida con un solo pedale.

Dal canto suo, Mercedes-AMG EQE 53 è dotata di due motori elettrici specifici AMG, per una potenza - notevolmente superiore - di 617 CV. Per ancora più virilità, gli acquirenti possono specificare il pacchetto AMG Dynamic Plus, che aggiunge la funzione boost e sposta l'asticella a quota 677 CV, ovvero 100 CV in più rispetto - una a caso - a Mercedes-AMG SL 63. Con 1.000 Nm di coppia alla spina (con boost abilitato), EQE 53 scatta da 0-100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 249 km/h. Rispetto ad AMG EQE 43, il raggio d'azione scende di qualche punto base (518 km di autonomia): ambedue riceveranno in ogni caso aggiornamenti via etere per migliorare la gestione elettronica della batteria durante il ciclo vita.

All'esterno, EQE AMG contraddistinta da un nuovo pannello della griglia nero con barre cromate verticali, un paraurti anteriore su misura, davanzali laterali più profondi e un diffusore posteriore, insieme a uno spoiler posteriore più grande. All'interno, sedili da corsa AMG rivestiti in pelle sintetica con inserti in microfibra e cuciture rosse, con rivestimenti in pelle nappa come optional. Le cuciture rosse evidenziano anche la parte superiore del cruscotto e i pannelli delle portiere. Non passa infine inosservato il volante a fondo piatto specifico AMG con robuste impugnature in pelle scamosciata.

HYPER MBUX In termini di tecnologia, anche EQE AMG viene offerta con il display di infotainment Hyperscreen che ha debuttato con la limousine EQS, un sistema cioè che combina tre schermi sotto un'unica lastra di vetro curva che si estende sul cruscotto, con il software MBUX che riceve grafica AMG su misura e funzioni specifiche, incluso un sistema AMG Track Pace opzionale che registra i dati del veicolo durante la guida in pista. Il sistema consente inoltre ai passeggeri di guardare contenuti video, inviare messaggi di testo e navigare in Internet anche in movimento.

La configurazione a doppio motore elettrico è progettata per restituire risposte ultrarapide e una distribuzione della coppia tra anteriore e posteriore perfettamente equilibrata: la potenza erogata su entrambi gli assali viene analizzata 160 volte al secondo, con le modalità di guida Sport e Sport+ che forniscono una maggiore inclinazione al retrotreno. Le sospensioni pneumatiche sono di serie, idem le quattro ruote sterzanti. Gli ammortizzatori sono stati ottimizzati con rigidità continuamente variabile, per migliorare il comfort o la precisione a seconda della modalità di guida e delle condizioni. Per fermarsi, sistema frenante con pinze a sei pistoncini e enormi dischi da 415 mm nella parte anteriore. La configurazione opzionale in carbonio-ceramica è ancora più robusta, con dischi anteriori da 440 mm installati dietro ruote da 21 pollici.

MUSICA MAESTRO Nostalgia del tuono di un V8? Sulle proprie elettriche da sparo, Mercedes-AMG sta cercando di trasferire parte dell'impatto acustico delle sue auto con motore a combustione attraverso la cosiddetta AMG Sound Experience. Simile alla funzione Iconic Sounds di BMW, la soluzione Mercedes riproduce una traccia sintetizzata attraverso gli altoparlanti. Si può scegliere tra le modalità Balanced, Sport e Powerful: con pacchetto AMG Dynamic Plus, anche il suggestivo profilo sonoro Performance.

Mercedes-AMG EQE sarà in vendita entro fine 2022 con un sovrapprezzo significativo rispetto a EQE standard: probabile che AMG EQE 53 oltrepassi di slancio quota 120.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2022