Prime foto spia della nuova Mercedes-AMG GT: arriverà anche plug-in?

Stando alle ultime notizie, la produzione della sportivissima Mercedes-AMG GT Coupé è stata interrotta lo scorso dicembre, dopo sette anni di presenza nei listini della casa tedesca. La novità, rispetto a quanto abbiamo scritto alla fine dello scorso anno, è che adesso una sostituta parrebbe esserci, e deriva dalla SL di nuova generazione.

Mercedes-AMG GT 2022: foto spia della nuova sportiva di Affalterbach

COM’È FATTA FUORI Fotografato sulle strade innevate della Svezia durante un test invernale, il primo prototipo della nuova Mercedes-AMG GT è in versione quasi definitiva: il tetto è senza camuffature, e lascia intravedere il colore giallo della carrozzeria. Provvisori sembrano invece essere i proiettori anteriori, che però avranno le fattezze di quelli della nuova SL.

VEDI ANCHE

Mercedes-AMG GT 2022: visuale laterale

COPIA DALLA ONE Le similitudini dovrebbero fermarsi qui: la nuova AMG GT Coupé avrà un look decisamente più aggressivo - come giusto che sia - con elementi di design ripresi dalla hypercar AMG One, guidata anche da Lewis Hamilton e auto di copertina di Forza Horizon 5. In particolare, dovrebbe cambiare radicalmente il posteriore, con un paraurti e un diffusore più sportivi e sagomati. Più familiare il profilo rispetto alla SL, con l’unica differenza del tetto rigido al posto della capote in tela.

Mercedes-AMG GT 2022: visuale di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI Non abbiamo nessuna informazione ufficiale riguardo i motori che verranno montati sotto il (lungo) cofano della nuova AMG GT Coupé, ma è prevedibile che trovi posto il V8 da 4 litri già annunciato per la nuova SL, in versione 55 o 63, con potenze fino a 585 CV. Tra le ipotesi guadagna terreno anche quella di un powertrain ibrido plug-in che prevede un motore elettrico affiancato al V8, con una potenza combinata di oltre 800 CV. La trazione sarà integrale, con tecnologia 4Matic+.

Mercedes-AMG GT 2022: visuale frontale

QUANDO ARRIVA Ancora presto per dirlo, ma la nuova AMG GT potrebbe essere presentata ufficialmente già questo autunno, con un possibile arrivo nelle concessionarie a primavera del 2023. Pandemia e crisi dei chip permettendo, naturalmente. Prevedibile qualche ritocco verso l’alto del listino prezzi, con il modello d’attacco che partirà da circa 124mila euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/01/2022