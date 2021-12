Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ è in vendita. Inizia un'era

Più che l'alba di un nuovo mondo, segna la fine di un'epoca. Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ il primo modello elettrico della Stella a Tre Punte a ricevere il trattamento high performance, ma anche una delle ultime Mercedes-AMG a non nascere sulla piattaforma full electric che AMG stessa produrrà in-house in un futuro non troppo remoto. AMG EQS basata infatti sempre su pianale EVA2, a differenza delle eredi, per le quali è in cantiere lo specifica famiglia AMG.EA. Chiusa parentesi: dopo l'anteprima all'IAA Mobility di Monaco a settembre, la EQS da sparo è ora ufficialmente in vendita. Prima del prezzo, un ripassino.

Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

MOTORI La speciale catena cinematica elettrica di AMG EQS comprende un motore sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore e permette alla trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG, completamente variabile, di trasmettere sempre la forza motrice all'asfalto in modo ottimale, in qualsiasi condizione di marcia. La versione base raggiunge una potenza complessiva di 658 CV, la coppia combinata dei motori elettrici è di 950 Nm. Con il pacchetto Dynamic Plus AMG, disponibile a richiesta, la potenza massima in modalità Race Start con funzione booster sale fino a 761 CV, con la coppia che aumenta fino a 1.020 Nm.

PRESTAZIONI Nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ accelera così da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi (con un livello di carica almeno dell'80%). Con il pacchetto a richiesta, la velocità massima è limitata a 250 km/h. Con equipaggiamento di serie, invece, AMG EQS accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima limitata a 220 km/h.

ACUSTICA Il sound era e rimane una componente importante dell'esperienza di guida AMG. Ecco così che EQS 53 4MATIC+ introduce un sound coinvolgente anche nel mondo della guida elettrica. È il suo stesso Sound System, con l'ausilio di speciali altoparlanti, shaker e sound generator, a produrre due differenti esperienze sonore: ''Authentic'' o ''Performance'', a proprio piacimento.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, ricarica fino a 200 kW

BATTERIE Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ adotta una potente batteria da 400 Volt costruita secondo gli ultimi standard della tecnologia agli ioni di litio. Il contenuto di energia utilizzabile ammonta a 107,8 kWh. Il sistema di gestione è stato messo a punto dai tecnici AMG: i programmi di marcia Sport e Sport+ puntano sulla Performance, mentre il programma Comfort si concentra sull'autonomia. Come per EQS standard, l'accumulatore si ricarica anche in corrente continua presso le stazioni di ricarica rapida fino a 200 kW. In questo caso bastano 15 minuti per avere la corrente necessaria per altri 300 km.

Mercedes-AMG EQS, cerchi fino a 21 pollici

ESTERNI AMG è performance, ma anche design. Il frontale, con fari Digital Light di serie, è caratterizzato dalla mascherina del radiatore Black Panel specifica di AMG con listelli verticali cromati, Stella Mercedes integrata e scritta ''AMG''. Il linguaggio formale è ripreso nel paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria. Da qui si distacca la grembialatura anteriore nel tipico design A-Wing AMG, verniciata in nero lucido con elemento decorativo cromato. Cerchi in lega leggera AMG in design Aero o Heritage da 21 o 22 pollici.

INTERNI Anche nell'abitacolo predominano i tipici elementi di stile AMG. EQS 53 4MATIC+ offre un ambiente sportivo con sedili AMG con motivo grafico specifico e speciali rivestimenti in materiale Artico con microfibra Microcut e cuciture di contrasto rosse. In alternativa sono disponibili rivestimenti dei sedili a richiesta in pelle nappa, anch'essi con motivo grafico specifico AMG.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, gli interni

Nuova EQS AMG è dunque ora ordinabile a un prezzo di 175.580 euro, optional esclusi. Fanno circa 20.000 euro in più rispetto a EQS 580 4MATIC, e circa 45.000 euro in più della enty level EQS 450+. Ma il gap, come si può capire, ha i suoi motivi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2021