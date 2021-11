Mercedes Vision EQXX: ponto al debutto il concept EV da 1.000 km

IN ARRIVO L’ELETTRICA DA 1.000 KM Finalmente c’è una data, poiché Mercedes ha pubblicato un nuovo teaser del suo prototipo elettrico Vision EQXX e ha confermato che il debutto è fissato per il 3 gennaio 2022. La casa automobilistica tedesca ha mostrato il muletto alla fine del 2020 e a luglio 2021 ha fatto vedere una seconda immagine. Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG, si è rivolto a LinkedIn per condividere alcuni nuovi dettagli al riguardo. Secondo Schäfer, la Vision EQXX è un modello compatto che potrà percorrere fino a 1.000 km con una singola carica in condizioni di guida reale. La casa tedesca è anche concentrata sul rendere la Vision EQXX il più efficiente possibile dal punto di vista aerodinamico e suggerisce che avrà un Cx inferiore rispetto all’ammiraglia a batterie EQS. Inoltre, Mercedes sta lavorando per aumentare la densità energetica a livello di celle di un ulteriore 20% rispetto all'EQS.

Mercedes Vision EQXX: il concept elettrico da 1.000 km debutta a gennaio 2022DESIGN SUPER EVOLUTO Da un punto di vista visivo, questo teaser mostra che la Vision EQXX avrà fari a LED e una fascia luminosa a LED nella parte anteriore. Non ci saranno anche i tradizionali specchietti laterali, al loro posto delle compatte telecamere, avrà un cofano particolarmente modellato e luci posteriori a LED. La casa automobilistica non ha, però, rilasciato dichiarazioni riguardo una possibile entrata in produzione di un modello di serie della Vision EQXX, ma anche se non lo farà, le tecnologie a bordo del prototipo troveranno senza dubbio applicazione nei futuri veicoli elettrici del costruttore di Stoccarda. Appuntamento, quindi, ai primi di gennaio per scoprire la nuova super elettrica della Stella a tre punte.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/11/2021