Autore:

Giulia Fermani

UN FURGONCINO PER MILLE USI Ad un primo sguardo sembra uno dei transformers di Michael Bay... e in effetti questa idea non si discosta molto dalla realtà. Mercedes Vision Urbanetic, infatti, può trasformarsi in mezzi diversi grazie a un telaio modulare e può viaggiare 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Come? Grazie tecnologie di autopilota non avrà bisogno di un guidatore.

AUTOPILOTA E TELAIO MODULARE Vi serve un furgone per trasportare merci? Mercedes Vision Urbanetic. Vi serve un furgoncino per trasportare i turisti? Mercedes Vision Urbanetic. Vi serve un semplice mezzo per andare in ufficio la mattina? Mercedes Vision Urbanetic. Inosmma, avete capito, no? Il prototipo di furgone intelligente studiato da Mercedes si adatta a ogni esigenza cambiandosi letteralemnte i connotati a seconda della necessità del momento. Quando è in modalità furgone - 514 cm- per il trasporto merci potrà contenere 10 metri cubi di carico nel suo bagagliaio lungo 370 cm, mentre il minibus potrà ospitare a bordo otto persone sedute e quattro in piedi.