Mercedes EQB, SUV 7 posti elettrico ora in vendita. Prezzi e versioni

Non c'è due senza tre, ma soprattutto non c'è SUV a 5 posti (elettrico) senza la sua alternativa a 7 posti. In principio fu EQC, l'antesignano degli sport utility a emissioni zero della Stella. Poi venne anche EQA, misure più compatte. Ora è la volta di Mercedes EQB: compatto lo è un po' meno (4 metri e 67), ma quanto spazio a bordo (la terza fila è un optional). Dopo la world premiere all'IAA Mobility di Monaco, da fine novembre 2021 via alla fase di prevendita. Due motorizzazioni, quattro allestimenti.

Nuova Mercedes EQB, vendite al via

PREZZI In Italia, Mercedes EQB in vendita nelle versioni EQB 300 4MATIC, singolo motore elettrico da 228 cv e 390 Nm di coppia, batteria da 66,5 kWh di capacità e autonomia nel ciclo WLTP fino a 423 km, prezzi a partire da 57.670 euro, ed EQB 350 4MATIC, motore da 292 cv e 520 Nm, le stesse batterie da 66,5 kWh, prezzi da 60.410 euro. Seguiranno in futuro altre versioni dal tasso di percorrenza superiore.

Mercedes EQB, gli interni

ALLESTIMENTI Mercedes EQB disponibile in quattro versioni: Sport e Sport Plus caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello ancora superiore, Premium e Premium Plus, dall'inconfondibile look AMG Line. Ulteriori personalizzazioni sono disponibili attraverso i pacchetti Electric Art e Night. Il pacchetto Tech, di serie per le versioni Sport e Premium, arricchisce ulteriormente le dotazioni dei due allestimenti con particolare inclinazione verso comfort e sicurezza, vedi i due display da 10,25 pollici che danno vita alla classica plancia con display widescreen, vedi anche il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita. Il pack Prestige, di serie invece per le versioni Sport Plus e Premium Plus, si basa sempre sul pacchetto Tech, ma aggiunge Keyless Go, clima automatico a due zone Comfortmatic, potente Sound System e ricarica wireless per lo smartphone.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2021