Mercedes con il volante vuole climatizzare l'auto, ecco come

I BREVETTI CHE MIGLIORANO IL COMFORT Un’ ammiraglia esprime il suo concetto di lusso in mille modi diversi. Tecnologia, comfort, prestazioni, sono tre punti cardine e automobili di questo genere sono sempre più ricche di accessori per il benessere dei passeggeri. Accessori che devono essere progettati, collaudati e brevettati prima di andare in produzione. Di recente, ci sono state numerose nuove domande di brevetto depositate negli uffici competenti in tutto il mondo e buona parte di esse ha riguardato il volante, che oltre ad avere fogge differenti come la cloche di Tesla Model S, è diventato sempre più il centro di comando dell’auto e non “solo” lo strumento per dirigerla su strada. Hyundai, per esempio, ha brevettato un volante con tutte le indicazioni visualizzate su uno schermo posizionato al posto delle razze. Ma oggi è comparsa una nuova invenzione che potrebbe trasformarsi in un “must” per il futuro.

Brevetto Mercedes: sulla futura ammiragli tedesca il volante che soffia ariaVOLANTE CLIMATIZZATO? DI PIÙ I bravi giornalisti britannici hanno scovato una brevetto depositato presso l'ufficio marchi tedesco, che mostra una Mercedes dotata di una versione rinfrescante del volante che sicuramente lascerà stupiti. Le note suggeriscono ciò che gli schizzi mostrano chiaramente: un volante che può soffiare aria attraverso la zona centrale, dove c’è il clacson per intenderci. Fondamentalmente, questo significa che Mercedes vuole incanalare dell'aria verso un'apertura dietro il volante. Ciò farebbe in modo di indirizzare l’aria da un punto vicino al centro del mozzo attraverso “superfici permeabili”. Il modo più semplice per descriverlo sarebbe immaginare il tipo di flusso d'aria che si ottiene da un sedile ventilato, solo che adesso l’emissione arriverebbe dal volante. Come bonus aggiuntivo, questa configurazione potrebbe anche riscaldare l'aria per ottenere una climatizzazione perfetta: caldo e freddo a scelta del guidatore. Mercedes ha anche considerato l'effetto che un sistema di climatizzazione potrebbe avere e ha progettato questo sistema in modo tale da non percepire mai un chiaro cambiamento di temperatura attraverso le mani. Un'altra possibilità è che il dispositivo possa essere regolato manualmente, proprio come lo sono le bocchette dell'aria condizionata in auto.

Brevetto Mercedes: il disegno mostra il piccolo rotore per diffondere l'aria BASTA UNA LEVA PER REGOLARE I DIFFUSORI In questo esempio, una semplice leva controlla le alette per la diffusione, così da decidere quando farlo funzionare premendo unicamente un interruttore. Infine, la casa automobilistica ha incluso nel progetto vari modi possibili per regolare il flusso d'aria, dando al guidatore l'opportunità di scegliere se indirizzarlo verso una piccola area o distribuirlo su una zona più ampia. Ad esempio, il guidatore potrebbe scegliere di dirigere aria fresca direttamente sui palmi sudati oppure su tutta la parte superiore del corpo. Naturalmente, il proprietario di una futura Mercedes Classe S non si degnerà di toccare comandi analogici come delle leve o dei pulsanti. Piuttosto, potrebbe sfiorare la sfera fluttuante per comadare l'auto. Quindi, se mai la casa tedesca dovesse produrre anche questo ingegnoso dispositivo di climatizzazione per il volante, pensiamo che sceglierà di montare dei comandi digitali.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2022