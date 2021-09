Sinceramente non credevamo che sarebbe mai stato omologato, perché è una colossale sciocchezza. Ora la rispettata società di test indipendente Consumer Reports ha pubblicato un video in cui ribadisce i motivi per cui abbiamo espresso scetticismo nei confronti del semi-volante, che Elon Musk ha voluto sulle Tesla Model S 2021. Lo potete guardare qui sotto.

UN PROBLEMA PRATICO Per toccare con mano e mettere in evidenza pregi e difetti del semi-volante ''yoke'' (giogo, in inglese), che ricorda le cloche degli aerei, Consumer Reports ha comprato una Tesla Model S 2021 e l'ha provata a fondo. Il verdetto? Mancando la parte superiore della corona, la visuale sulla strumentazione e davanti all'auto sembra migliorare. Ma effettuare manovre strette diventa molto complicato.

QUESTIONE DI SICUREZZA L'uso del volante in curva è l'ABC dei corsi di pilotaggio e tutti sanno - o dovrebbero sapere - che le curve strette si preparano: portando la mano corrispondente alla direzione della curva in cima al volante e l'altra mano in posizione diametralmente opposta. Questo per permettere il migliore e più preciso controllo del mezzo (qui le regole d'oro della guida sicura). Un'azione che il semi-volante di Elon Musk rende impossibile e che quindi va a chiaro svantaggio della sicurezza.

ALTRA SOLUZIONE DA RIVEDERE Consumer Reports ha anche contestato i tasti a sfioramento sulle razze del volante, che rimpiazzano i tradizionali comandi per gli indicatori di direzione e il clacson: non sono veri tasti in rilievo e dalla collocazione ben studiata - come quelli delle Ferrari, per fare un esempio - ma anzi sono impossibili da trovare al tatto e in alcuni casi il conducente doveva distogliere gli occhi dalla strada per assicurarsi di premere quello giusto. Problema aggravato dal fatto che, a volante girato, i pulsanti si spostano con esso, rendendo meno immediato l'azionamento in situazioni di emergenza. Intanto i test proseguono. Chissà se Consumer Reports cambierà idea? In passato i precedenti non mancano.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/09/2021