SUV elettrici Mercedes? In futuro sarà il vento a disegnarli

A Stoccarda sanno come intervenire per migliorare l'autonomia dei prossimi SUV a zero emissioni, ecco come dalle parole dei manager

A STOCCARDA PUNTANO FORTE SUL CX Mercedes ha appena rimescolato le carte nel segmento dei veicoli elettrici premium svelando il suo inedito concept Vision EQXX, una berlina di lusso che sposta nettamente più avanti la percezione di prestazioni, comfort, tecnologia e autonomia rispetto ai modelli di oggi. Questa nuova macchina rivoluzionaria promette fino a 1.000 km di percorrenza grazie alla sua batteria da 100 kW e con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,17, dato particolarmente credibile alla luce di un design così evoluto. Come accennato, la casa tedesca ha puntato tutto su tecnologia ed efficienza con l’auspicio che i suoi modelli futuri trarranno favore da tutta questa ricerca e sviluppo. Se le innovazioni del costruttore potranno essere trasferite ad altri modelli, il concept rappresenterà un investimento proficuo e a Stoccarda stanno già valutando in che maniera coinvolgere le loro future auto a zero emissioni, naturalmente compresi i SUV.

VEDI ANCHE

Efficienza SUV elettrici Mercedes: dovranno adattare la forma all'aerodinamicaL’ANALISI INTERESSANTE DEI MANAGER MERCEDES Parlando con i giornalisti inglesi del sito web Autocar, durante la presentazione della Vision EQXX, il Chief Technology Officer Markus Schäfer ha spiegato che le dimensioni di alcuni veicoli dovranno necessariamente cambiare. Rispondendo alla domanda se Mercedes prenderà le distanze dai suoi Sport Utility attuali, Schäfer ha affermato: “Il fattore più importante per raggiungere l'efficienza è l'aerodinamica moltiplicata per le dimensioni del veicolo. Sicuramente vedremo evolversi le forme dei SUV. Credo davvero che il loro aspetto cambierà, almeno se l'efficienza aerodinamica conta per un'azienda automobilistica, e per noi conta molto”. Quindi che tipo di cambiamenti possiamo aspettarci? Interpretando le parole del manager tedesco, potremo trovare una linea del tetto simile a una coupé. “Dovrà scendere un po' sul retro della vettura”, spiega ancora Schäfer. “E la carreggiata anteriore e posteriore potrebbe non essere la stessa di oggi”.

Efficienza SUV elettrici Mercedes: design modellato dai flussi d'ariaUN SUV NON AVRÀ MAI L’EFFICIENZA DI UNA SW Ovviamente, la soluzione più semplice sarebbe tornare a veicoli più bassi come le station wagon. Il capo progettista Gordon Wagener afferma che “i SUV non saranno mai efficienti come queste auto con carrozzeria più bassa”, ma nuovi prodotti come la EQE ed EQS SUV sono progettati per rispondere a una migliore efficienza aerodinamica. “L’obiettivo è di mostrare SUV molto efficienti quando li faremo debuttare sfruttando la nuova piattaforma EVA2”, afferma Wagener. “Saranno più aerodinamici di qualsiasi SUV attuale: un po' più fluidi, meno squadrati”. Il designer conclude affermando che non si può cambiare la fisica del nostro universo; quindi, “la berlina EQS sarà sempre più efficiente del SUV EQS”. Tuttavia, meglio saranno costruiti questi modelli a ruote alte e più Mercedes potrà trarre ricavi dalla loro vendita, che tutt’oggi sembra non conoscere crisi. Speriamo solo che queste inedite offerte abbiano un bel design.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/01/2022