Mercedes Vision EQXX, scopri la super elettrica in diretta streaming

Per iniziare l'anno con il piede giusto, per restare sempre un passo avanti rispetto agli standard. Oggi lunedì 3 gennaio 2022, ore 18:00: sono le coordinate temporali individuate da Mercedes per svelare in forma digitale Vision EQXX, il più volte anticipato prototipo 100% elettrico che non solo si candida a spostare in là l'asticella dell'autonomia e dell'efficienza aerodinamica, ma che anche porterà al debutto soluzioni tecnologiche di bordo mai sperimentate prima. Qui sotto, il video della world premiere: sintonizziamoci insieme all'ora X.

LO SBARCO DEI MILLE Silhouette da coupé 4 porte con accenti retrò, mescolati a dettagli hi-tech come i fari LED a tutta larghezza e la totale assenza di specchi retrovisori esterni. Nulla di preciso, ancora, si sa circa le prestazioni: tranne che il suo ultramoderno pacco batterie sarà in grado di fornire al powertrain elettrico un grado di autonomia attorno ai 1.000 km. Vision EQXX sarà la portata principale dello stand Mercedes al CES di Las Vegas, in programma dal 5 all'8 gennaio 2022. A illustrare le caratteristiche dell'ultimo prodotto del Centro ricerche della divisione EQ del marchio di Stoccarda sono, nel frattempo, i membri del consiglio di amministrazione Ola Källenius e Markus Schäfer, il Chief Design Officer Gorden Wagener, più altri esperti dei team di sviluppo. Buona Vision.

Mercedes Vision EQXX: niente più segreti

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/01/2022