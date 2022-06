Mercedes EQB ed EQA: dall'Adriatico al Tirreno con le BEV della Stella

Da Bari a Napoli, passando per la Basilicata e per la splendida Potenza. Un ''tour dei due mari'' fra campi assolati e scenografiche vallate a bordo di Mercedes EQA ed EQB. 260 chilometri da percorrere in souplesse in compagnia delle due BEV (Battery Electric Vehicle) della Stella più apprezzate dal pubblico nostrano. La prova pensata da Mercedes - oltre a darci l’opportunità di guidare su strade di rara bellezza due elettriche di ultima generazione - è in realtà uno stratagemma studiato per mettere alle corde il sistema di gestione energetica delle due auto. I saliscendi lucani e le temperature desertiche (in alcuni punti prossime ai 40 gradi) sono le vere incognite di questa coast-to-coast dall’Adriatico al Tirreno. Una sfida per elettronauti navigati che non si fanno intimorire dallo spauracchio dell’ansia da ricarica! Qui sotto vi racconto per filo e per segno com’è andata.

Colonnina di ricarica ultrafast Ionity

SFIDA DI RESISTENZA Il punto di partenza è la concessionaria Mercedes-Benz Maldarizzi Automotive di Modugno, poco fuori Bari. Scelgo una EQB 300 4Matic - si tratta di una versione molto completa - con trazione integrale elettrica, 228 CV di potenza e fino a 420 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. La giornata è torrida, il termometro supera agevolmente i 35 gradi, non appena mi sistemo al posto di guida imposto subito il climatizzatore automatico su 20,5 gradi. L’auto è equipaggiata con pompa di calore al posto del compressore azionato a cinghia. Ciò garantisce una miglior resa termica e un minor dispendio di batteria. Butto un occhio al quadro strumenti e noto che con il condizionatore a piena potenza, l’autonomia residua scende all’incirca di 20 chilometri.

Mercedes EQB: il frontale

TORRIDA PUGLIA Conosco bene EQB, ho avuto modo di provarla in una nostra comparativa di qualche tempo fa (qui l’approfondimento). La 7 posti della Stella (un unicum nel panorama elettrico) se la cava bene in autostrada, a 130 orari silenzio e comfort la fanno da padrona. Ma il divertimento arriva quando ci avviciniamo a Matera, puntando dritto su Potenza. L’aria è infuocata, ma EQB non si fa impensierire, fra interno ed esterno ci sono qualcosa come 20 gradi di differenza! Sui tornanti delle Dolomiti lucane mi rallegro, la coppia istantanea di EQB regala una bella vitalità all’auto, che scatta in avanti senza indugio. Peccato solo che fra le curve più strette, la mole imponente di EQB riemerga sotto forma di un rollio piuttosto marcato. Nelle discese più lunghe e accentuate imposto la frenata rigenerativa al massimo, così facendo arrivato a fondovalle ho recuperato una decina di chilometri di autonomia. Davvero niente male! Entro a Potenza per l’ora di pranzo, ho percorso qualcosa come 130 chilometri, il condizionatore ha sempre lavorato al massimo e la batteria è scesa di circa il 40%. È tempo di una ricarica ultrafast alle colonnine Ionity del capoluogo Lucano. A 100 kW, bastano una quindicina di minuti per raggiungere l’80% di carica.

Mercedes EQB: vista laterale

EQA ''POTENZIATA'' Dopo essermi rifocillato riparto alla volta di Napoli a bordo di EQA 250+. La provo per la prima volta, consapevole del fatto che si tratta di una delle elettriche più apprezzate del nostro Paese (qui il nostro primo contatto), nonché una vera e propria bestseller per il marchio tedesco. Il modello che guido sfrutta una serie di modifiche davvero interessanti: il pacco batterie è stato portato infatti a 70,5 kWh netti (precedentemente 66,5 kWh), il che consente una percorrenza (omologata nel ciclo WLTP) di 531 chilometri. EQA non tradisce la sua vocazione da crossover compatto: si guida in posizione rialzata dominando la strada. Sull’ultimo tratto di A2 che raggiunge Salerno sciolgo le briglie e guido in modalità Sport per apprezzare tutti i 190 CV dell’auto. La spinta è un po’ meno decisa di EQB (d’altronde quasi 40 CV di differenza si fanno sentire), ma questo aiuta l’autonomia riducendo notevolmente i consumi. Intravedo in lontananza la sagoma del Vesuvio, Napoli si avvicina e la batteria è ancora ben oltre il 50%: missione compiuta!

Mercedes EQA: vista posteriore

I VANTAGGI DI MERCEDES ME CHARGE Sia EQB che EQA si avvalgono del Mercedes me Charge: un abbonamento differenziato in 3 ''taglie''( S, M ed L) che facilita la gestione dei rifornimenti con tariffe agevolate, sia sulla rete di ricarica pubblica (AC e DC), sia attraverso le infrastrutture Ionity. Mercedes me Charge S è gratuito ed è proposto di serie su tutti i veicoli elettrici della Stella. La tariffa M, con canone mensile di 4,90 euro si rivolge a chi si affida spesso alle colonnine pubbliche. Attraverso l’abbonamento ci si collega agli stalli con prezzo fisso al kWh (AC 0,47 centesimi/kWh; DC 0,58 centesimi/kWh; Ionity 0,58 centesimi/kWh). Con la tariffa L da 16,90 euro al mese una ricarica da Ionity scende a 0,31 centesimi/kWh anziché 0,79. Dall’infrastruttura pubblica il tariffario prevede invece: 0,40 centesimi/kWh per le prese in AC e 0,51 centesimi/kWh per quelle in DC.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/06/2022