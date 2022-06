Nuova Mercedes GLC Coupé: il SUV della Stella si regala il vestito sportivo

IL SUV COUPÉ STA PER ARRIVARE La nuova Mercedes GLC ha appena fatto il suo debutto, ma è già tempo di vedere in azione la gemella in veste sportiva. La variante coupé del SUV best seller di Stoccarda è in piena fase di collaudo per essere pronta a sfilare sul tappeto rosso entro il 2023. Le prime foto dei prototipi ci mostrano il suo stile, fortemente ispirato a quello della GLC standard. Per esempio, il frontale con i nuovi proiettori è lo stesso, ma dal profilo fino alla coda il look è ben diverso. La GLC Coupé scambia la sua tradizionale carrozzeria da SUV con una forma più elegante e aerodinamica, come già accade sul modello di generazione attuale.

Nuova Mercedes GLC Coupé: in arrivo la variante sportiva del SUV tedescoIL SUV COUPÉ NASCE IN GERMANIA Ma pensate, che l’originale stile della carrozzeria con il tetto così inclinato è stato sperimentato fin nel 2007, dalla BMW con la prima generazione della X6, considerato il primo SUV coupé al mondo. Tornando a Mercedes, gli elementi di design di questo particolare prototipo includono uno spoiler posteriore molto pronunciato, terminali di scarico nascosti e una cornice dell’ultimo finestrino rimodellata rispetto a quella della GLC normale. Nel complesso, il SUV medio è il più venduto a livello globale nella gamma dei modelli a ruote alte di Mercedes. E con la versione inedita, che vede l'evoluzione rispetto alla generazione precedente, la Casa della Stella è convinta di bissare tale successo.

VEDI ANCHE

Nuova Mercedes GLC Coupé: profilo a cuneo e spoiler posteriore pronunciatoSOLO MOTORI QUATTRO CILINDRI IBRIDI Inoltre, la Mercedes-Benz GLC di seconda generazione fa suoi molti elementi dalla Classe C lanciata di recente, come l'abbandono dei propulsori a sei e otto cilindri delle varianti più prestigiose a favore dei motori a quattro cilindri elettrificati. Questa scelta includerà anche i modelli AMG, probabilmente aggiungendo la tecnologia ibrida plug-in per la più potente GLC 63 da 500 kW e oltre. Naturalmente, anche lato infotainment si giungerà al massimo dell’evoluzione con il sistema MBUX sempre più connesso al web e sempre più intuitivo da utilizzare. Per ora, bocche cucite dal management di Stoccarda sulla data di lancio ma, come anticipato, potrebbe avvenire nei primi mesi del 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/06/2022