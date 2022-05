Mercedes GLC 2023: il nuovo SUV svelato nelle foto spia

Aveva già cominciato a spogliarsi un paio di mesetti fa, in anticipo rispetto alla bella stagione, e ora con i primi caldi la nuova crossover Mercedes GLC 2023 lascia cadere altri veli della sua camuffatura, mostrando con maggiore dettaglio la nuova silhouette. Rispetto all'anteprima di marzo, non ci sono nuovi rumor da segnalare. Parliamo di un modello derivato dalla piattaforma della berlina Classe C - più leggero quindi dei SUV della concorenza - che punta a esaltare il comfort di guida e l'efficienza su strada grazie a una massa più contenuta. Altro trucco per abbassare consumi ed emissioni dovrebbe essere una linea del tetto leggermente più bassa, per diminuire la cosiddetta ''sezione frontale'', mentre un passo che appare allungato potrebbe esaltare lo spazio in abitacolo.

Mercedes GLC 2023, il pianale è derivato dalla berlina Classe C

INTERNI E MOTORIZZAZIONI Proprio all'interno ci si attende di vedere una nuova soluzione per l'infotainment, che non dovrebbe ereditare la plancia digitale tipica degli altri modelli stradali della casa (mai vista prima su GLC, peraltro) in favore di un tablet di grandi dimensioni più integrato nella zona inferiore della console centrale. Quanto ai motori, le voci vorrebbero una forte presenza di unità a 4 cilindri da due litri di cilindrata, elettrificati non solo con sistemi mild-hybrid applicati a benzina e Diesel.

Mercedes GLC 2023, la linea è molto filante

QUANDO ARRIVA L'ipotesi è che venga ampliata l'offerta già proposta su Mercedes Classe C, che al momento di scrivere dichiara potenze a partire da 163 CV, per introdurre anche varianti plug-in e superare di slancio i 500 CV nelle versioni sportive AMG: come già accade nel listino della GLC in via di pensionamento. Non sarebbe strano se l'unica opzione per l'intera gamma fosse il cambio automatico a 9 rapporti, applicato a una trazione posteriore o integrale 4Matic per le versioni più potenti. Dalle foto nella gallery si capisce che la nuova Mercedes GLC 2023 è quasi pronta al debutto e sembrerebbero dunque confermate le voci che vogliono la presentazione ufficiale tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Conferme o smentite in tal senso non dovrebbero tardare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/05/2022