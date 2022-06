Nuova Mercedes GLC, oggi la world premiere. Seguila in streaming

La certezza di piacere, l'impazienza di calcare il palcoscenico e riscuotere gli applausi. Per Mercedes GLC, finisce un'era e inizia un capitolo tutto nuovo. Seconda generazione pronta per lo show della premiere mondiale, a palinsesto nel pomeriggio di oggi mercoledì 1° giugno alle 17.00 in punto. Sintonizzati su questi schermi e clicca Play all'ora X: è un po' come sedersi in prima fila. Bisbigliano dalla Germania: ne vale la pena...

C-FAMILY FEELING Di nuova Mercedes GLC, già conosciamo alcune peculiarità, compresa forma complessiva, qualche piccolo dettaglio (i fari posteriori, vedi cover, i fari anteriori, vedi sotto), tipologia propulsori. Cioè propulsori elettrificati (sia mild hybrid, sia plug-in hybrid) dal primo all'ultimo dell'offerta (versione AMG inclusa), senza con questo rinunciare all'alimentazione diesel, che (per ora) resta al proprio posto. Piattaforma nuova Classe C, silhouette leggemente più slanciata dell'attuale, a tutto beneficio del design, ma anche dell'aerodinamica, quindi dell'efficienza. Dal Classe C, il SUV di maggior successo nella storia della Stella dovrebbe mutuare anche il layout del sistema di infotainment MBUX, quindi con maxi display centrale verticale in posizione ribassata. Appuntamento con la world premiere per soddisfare ogni curiosità.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/06/2022