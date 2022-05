"Tank turn": in video, la mossa segreta di Mercedes EQG

Futura Classe G elettrica sarà in grado di ruotare su stessa come un carrarmato. Eccola mentre si esibisce nella sua specialità

Una visuale ''treesessanta'' è un'arma in più, ma oggi puoi risolverla grazie alle telecamere perimetrali. La completa rotazione attorno al proprio asse è invece una caratteristica dei mezzi cingolati: visuale panoramica, ma coi tuoi occhi. Carrarmato? No, auto elettrica. Come noto, Mercedes è al lavoro per sviluppare una versione a batterie di Classe G: in anteprima, ecco una delle sue mosse più intriganti. ''Tank turn'', anzi: d'ora in poi, ''G-turn''.

QUADRIMOTORE EQG si fregia quindi della proprietà, su superfici scivolose, di ruotare su se stessa. Il ''trucco'' è semplice: quattro motori elettrici, uno per ruota, quindi quattro ruote indipendenti. Basta invertire il rotolamento delle ruote di uno dei due assi, dare un po' di sterzo, e il gioco è fatto. Il risultato, molto scenografico. Mercedes non è in ogni caso il primo marchio a sviluppare una simile ''skill'': Rivian ci aveva già pensato, e aveva insegnato la ''tank turn'' al suo pickup R1T. Tuttavia, la startup USA non ha ancora introdotto questa funzionalità sui modelli per il pubblico: in questo, la Stella ha ancora chance di primato. Chissà se la ''G-turn'' sarà di serie.

ALTEREGO Mercedes ha presentato in anteprima EQG concept al Salone di Monaco dello scorso anno. Si pensa che il prototipo sia una rappresentazione abbastanza fedele del modello di produzione, che manterrà perciò l'iconico look Classe G, ma lo aggiornerà con alcuni elementi di design EQ, come la griglia illuminata e le opzioni bicolore di carrozzeria. Le specifiche tecniche rimangono segrete: sappiamo solo che EQG arriverà sul mercato entro il 2023-2024. Sappiamo, ora, anche come farà il proprio ingresso sulla scena.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/05/2022