COMING SOON Inutile girarci intorno: nuovo GMC Hummer EV è ormai dietro l'angolo, proseguono perciò video spezzoni per eccitare le folle. Di seguito, l'ultimo teaser del brand di GM: Hummer che si muove lateralmente, mentre in primo piano sfila la bestiolina da cui prende il nome la sua nuova funzionalità. Ribattezzata, appunto, ''Crab Mode'' (modalità granchio).

CRAB WALK Come si evince dal video, con la modalità ''Crab'' attivata Hummer EV orienta le ruote posteriori nella stessa direzione di quelle anteriori, permettendo così di avanzare o retrocedere in diagonale. Una funzionalità molto interessante - apprezzata dal pubblico del fuoristrada - soprattutto per muoversi su terreni particolarmente difficili.

IN AUTUNNO Oltre al nuovo video teaser, GMC rivelato anche il giorno della cerimonia di presentazione al mondo: la data ufficiale è il 20 ottobre 2020. Non manca molto, probabile che nel mese che separa dall'arrivo dell'iconico SUV americano arrivino altri video teaser... Restate collegati.