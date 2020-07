IL MOSTRO Del nuovo GMC Hummer EV vi abbiamo detto tutto ciò che sapevamo. Un mostro elettrico da 1.000 CV e quasi 1.900 Nm di coppia capace di coprire lo 0-100 km/h in poco più di 3 secondi. Numeri che - per quanto esaltanti - ben poco raccontano su come sia fatta l'auto dentro e fuori. Ora invece, per merito del nuovo video teaser e di un protagonista di eccezione, la star NBA Lebron James, scopriamo qualcosa in più.

COSA SAPPIAMO Il video teaser anticipa una serie di informazioni riguardo al nuovo SUV elettrico GMC. Il filmato fa riferimento a due modalità di guida: Adrenaline e Crab (granchio). La prima - immaginiamo - per sguinzagliare tutte le prestazioni su asfalto, la seconda per muoversi sui terreni rocciosi. Hummer EV avrà batterie Ultium a ricarica rapida - si parlerebbe di 200 kWh di base e oltre 600 km di autonomia, con soluzioni maggiorate a pagamento - e tetto con pannelli removibili, ma viene il dubbio che lo siano anche le portiere. Si parla anche di camere ultra-vision, per poter controllare ogni cm intorno all'auto nelle manovre, e un cruise control di futura generazione (che sia la guida autonoma?).

QUANDO ARRIVA GMC Hummer EV sarà svelato questo autunno e da quel momento sarà possibile prenotarlo. La produzione, invece, è attesa per l'autunno 2021. Insomma, nel 2022 dovrebbe iniziare a scorrazzare per le strade. Restate collegati.