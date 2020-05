IL RITORNO Qualche tempo fa vi avevamo parlato del possibile ritorno di Hummer con una versione elettrica, ma c'è chi ha anticipato i tempi. Stiamo parlando del designer Samir Sadikhov, che ha deciso di ricostruire in forma virtuale un Hummer H1 futuristico, nonostante l'auto sia ormai fuori produzione dal lontano 2006. Scopriamolo.

DOUBLE Il designer ha renderizzato un Hummer H1 in versione civile e un altro in edizione militare, giusto per non lasciare niente al caso. Il mitico fuoristrada GM non è stato stravolto, ma solo aggiornato con qualche tocco moderno qua e là. D'altro canto, nelle intenzioni di Sadikhov si tratterebbe di una versione... 2025. Anteriormente spiccano i fari tondi a LED, mentre gli specchietti retrovisori sono stati sostituiti da telecamere. Dalla vista alta laterale (foto sotto) si notano i finestrini incassati nel corpo vettura e i tettucci apribili, addirittura quattro, che nella versione militare e in quella di colore giallo sono stati invece soppiantati da un tetto-portapacchi, con sette tra casse e contenitori vari.

MOTORE Nessuna indiscrezione sul sistema di propulsione del concept digitale di questo H1 così estremo. Ma, a pensarci bene, non ce n'è bisogno: quello vero, paventato da GMC, sarebbe un Hummer elettrico da 1.000 CV e 1.500 Nm di coppia degno di fare concorrenza al Cybertruck di Tesla. D'altra parte perché inventare, quando i numeri da capogiro sono già reali (o presunti tali)?