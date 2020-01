HUMMER GMC EV Come già abbiamo avuto modo di raccontarvi, è in arrivo un nuovo Hummer. Il mitico ''bestione'' di derivazione militare, amatissimo da Arnold Schwarzenegger, farà il suo ritorno come pickup sotto il marchio GMC. E sarà un ritorno tutto elettrico. Questo weekend durante il Superbowl 2020 ne sapremo di più grazie a uno spot tv (vedi gallery) in cui comparirà anche la star dell'NBA Lebron James, ma nel frattempo un annuncio ufficiale comincia a fare trapelare informazioni decisamente gustose sulle specifiche tecniche dell'Hummer GMC.

I DETTAGLI Stiamo parlando di oltre 1.000 CV di potenza e oltre 1.500 Nm di coppia, per uno 0-96 km/h (la conversione dello 0-60 mph dichiarato dalla Casa) in 3 secondi netti. Si tratta di numeri più impressionanti di quelli di una Ferrari SF90 Stradale, l'auto di serie più potente mai realizzata dal Cavallino. Ricordiamo che il principale concorrente del nuovo Hummer, il Cybertruck di Tesla, si ferma a 810 CV e 1.300 Nm di coppia. La piattaforma su cui si basa il super Hummer sarà una versione modificata della BT1 da cui prendono le mosse, tra gli altri, anche Chevrolet Silverado, GMC Sierra e Cadillac Escalade.

LA DICHIARAZIONE Soddisfazione nelle parole di Duncan Aldred, vice presidente del marchio: ''GMC realizza pickup di altissima qualità, e il nuovo GMC Hummer EV porterà il tutto a un livello ancora più alto. Siamo molto felici di far debuttare il nostro rivoluzionario pickup a emissioni zero durante la notte del Superbowl''. La produzione del nuovo Hummer dovrebbe partire nel 2021 e nel breve video teaser pubblicato ieri da GMC si parla di un arrivo sul mercato nell'autunno dello stesso anno. Non solo: annunciata anche una sorta di presentazione ufficiale per il 20 maggio del 2020, tra soli cinque mesi. Staremo a vedere.