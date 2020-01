IL RITORNO DI HUMMER Già qualche mese fa vi anticipavamo che nell'aria c'era la possibilità di un ritorno dello storico marchio Hummer, ora però le indiscrezioni che trapelano sono più circostanziate. Si parla del comeback di uno dei Suv più imponenti e iconici mai visti, ma stavolta (secondo il Wall Street Journal) si tratterebbe di un pickup elettrico che verrebbe commercializzato sotto il marchio GMC.

LIKE NOTHING ELSE La storia è quella di uno dei veicoli più impressionanti che si siano mai visti su quattro ruote, inizialmente costruito dalla AM General per l'esercito americano con il nome di High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (per gli amici Humvee). Nel 1992 la decisione di produrlo anche per i civili, e così nacque Hummer H1 (High Utility Maximum Mobility Easy Rider), seguito poi dai sempre più piccoli H2 ed H3. Il prezzo di Hummer H1 in Italia era di 189.780 euro, ma ha smesso di essere commercializzato nel 2006. La leggenda vuole che la prima versione civile sia nata, prima della produzione in serie, su richiesta di Arnold Schwarzenegger, che ne desiderava uno omologabile su strada. E proprio il buon Schwarzy pare essere stato un precursore anche dell'elettrificazione del Suv, dal momento che già nel 2017 aveva fatto convertire uno degli H1 della sua collezione.

PICK-UP ELETTRICO Ora il Wall Street Journal riporta (citando alcuni anonimi insider come fonti) che i piani per il ritorno sarebbero a buon punto. Tanto che il mese prossimo, durante il Superbowl, dovrebbe andare in onda uno spot televisivo con protagonista Lebron James per promuovere il revival dello storico marchio, previsto per l'inizio del 2022. Stando a quanto riferisce la testata americana, però, tornerebbe sì il nome Hummer, ma non in qualità di brand a sé stante, e nemmeno nel senso di una linea vera e propria. Si tratterebbe infatti di un singolo modello di robusto pick-up elettrico pronto per il fuoristrada, di nome Hummer ma venduto sotto l'egida di GMC. Il pickup darebbe il via a una serie di prodotti elettrici General Motors che comprenderebbe vari Suv e truck, tutti con la stessa architettura di base, ma prodotti sotto l'egida di marchi come Cadillac e Buick. Pare insomma che possano esserci dei bei rivali in arrivo per Tesla Cybertruck e Rivian R1T.